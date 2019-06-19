«Я – не бренд». Зеленскому стоит усвоить истину, что женщина не может быть товаром

Это уже превращается в условный рефлекс. В мае, когда в Киеве расцветают каштаны, «дорогеньки» украинские женщины раздеваются и становятся брендом для привлечения туристов в страну. Нет, это не бред. Это коллаж из высказываний трех украинских президентов, которым украинцы развлекают друг друга в фейсбучках, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Мол, они – политики – пещерные поборники патриархата. Мужиковеды, одним словом. А мы – в смысле, граждане, которые выбрали европейское будущее – совсем не такие. Мы толерантные, феминные и понимающие устройство современного мира. Не обманывайте себя, господа. Сексисты и совки – это мы. Потому что нас почти невозможно оскорбить политическим харасментом.

С легкой руки борцов за права женщин, любое упоминание о женской красоте является чуть ли не оскорблением. Хотя на самом деле оскорбление – это функциональная роль, которая отводится женщинам в речах и делах представителей «старой школы». Для многих украинских политиков женщина – это мать, жена, любовница, в крайнем случае – верная соратница. Такая себе смесь Мэрилин Монро и Надежды Крупской.

Проблема не в том, что президент отмечает красоту украинок, а в том, что он не понимает, что красота не может быть товаром. Тем более брендом, который привлекает полчища туристов. Такое положение вещей оскорбительно в первую очередь для самого президента и страны, которую он представляет.

Давайте пройдемся по гендерным цитатам от «команды президента». Барышня не але – это про сравнение роспуска Верховной Рады с попыткой изнасилования. Или актриса фильмов для взрослых – про Украину и необходимость внешних заимствований, чтобы поддержать экономику после разграбления бандой Януковича.

А вот это вот нетленное – «Владимир Владимирович! Если вы не выведете войска из Крыма, мы выведем всех украинских девушек с Тверской». Это уже сценка про то, как украинцы реагируют на захват Крыма и войну на Донбассе. Подобные «шутки юмора» собирали стадионы и концертные залы, срывали овации. Кто больше ответственен за обесценивание женщины, страны, миллионов украинцев: те, кто шутят, или те, кто смеются?

Показательно, что любая попытка напомнить избирателям о явно сексистских и украинофобских шутках кандидата Зеленского неизменно приводила к обвинениям в манипуляции. «Политик Зеленский ничего подобного не говорил», – отвечали моралисты и тут же обвиняли говорящего в симпатиях к другому кандидату. А тут, на тебе. Внезапно. Кто бы мог подумать! Если внимательно вчитаться в возмущенные посты с хештегами «янебренд», то можно заметить, что добрая половина из них пропускали мимо ушей оскорбительные скетчи «Квартала», называя это взвешенной позицией.

Никого из взыскательной публики и сегодня не удивляет, что в команде президента женщины находятся исключительно на второстепенных ролях. То ли среди школьных друзей Зеленского не нашлось девушек, которых он бы сосватал на руководящую должность по своей квоте; то ли умные, успешные и самодостаточные женщины не проходят установленный «95 Кварталом» фейс-контроль – но факт остается фактом.

Вам не кажется, что это говорит о ценностных ориентирах больше, чем случайно брошенная фраза? Украинцы сами, без посторонней помощи, регулярно формируют запрос на Батю, мужика, крепкого хозяйственника, принца для бедной и нещадной Золушки.

Ну, или последняя версия после апгрейда – мачо, который сделал всех разом. А потом, даже не отдыхая, сделал их еще раз и дал нам посмотреть. Так что не стоит забывать, что Зеленский – только актер, который умеет угождать зрителю. Он политическая фантазия, которую воплощает в жизнь воспаленное воображение пещерного человека.