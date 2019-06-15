Виртуальная поддержка Зеленского. Когда королева массовок Тимошенко выведет 73% за преЗЕдента?

В первый и пока в последний раз избирателей нового главы государства в значительном количестве видели в день инаугурации. Они виртуально присутствуют в соцопросах в виде приблизительно 50% за партию «Слуга народа», живут в социальных сетях, но выходить на митинги в поддержку Зеленского и его действий не будут, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

Почему? Ответ, скорее всего, кроется в патерналистской психологии этого избирателя: он выдал новому президенту огромнейший кредит доверия, а вместе с ним – снял с себя любую ответственность и переложил ее на одного человека. Но этому человеку теперь понадобилось однопартийное большинство в парламенте и тот самый избиратель готов это обеспечить.

Чтобы снять с себя ответственность окончательно. Эта история напоминает рассказы из жизни ОСББ: создали, избрали правление и теперь правление должно делать все вместо жильцов. А те, естественно, отказываются согласовывать повышение квартплаты.

Но люди с такой психологией не пойдут защищать Зеленского, не выйдут за него на майданы. Примером тому могут послужить события возле Конституционного суда, слушавшего 11 июня мнения сторон в процессе о конституционности указа президента о роспуске парламента.

В суд приходил и сам Зеленский. Под судом собралась немногочисленная массовка противников и сторонников роспуска Рады. На фоне того, что представители президента в своих доводах постоянно апеллировали к гласу народа, этот самый глас на улице был почти не слышен. Что является политтехнологическим промахом Зе-команды.

Есть ли у нее возможность мобилизовать своих избирателей на акцию под судом или под парламентом? Наверное, есть, на стадион во время дебатов как-то же собрали значительную массовку. А здесь переломный момент: либо КСУ признает указ Зеленского конституционным и все идут на выборы, либо – неконституционным, и тогда президент начинает свою каденцию с попыток узурпации власти.

В чем его не преминут обвинить оппоненты. И если под зданием суда не окажется внушительной группы поддержки президента, зато там будет внушительная группа поддержки уходящего парламента, то Зеленский серьезно проиграет в информационном плане.

«Слуга народа», судя по тому, как и какие туда подбирают кадры, пока не имеет ресурса, чтобы грамотно организовать улицу. Но такие ресурсы есть у Юлии Тимошенко, чьи штабисты могут быстро обеспечить приезд людей из регионов для митинга под КСУ с требованием признать роспуск парламента законным.

Тем более что Юлия Владимировна, жаждущая возглавить правительство, может организовать для Зеленского такой митинг, что пол Киева будет гудеть. Части митингующих раздадут зеленые флажки, части – бело-сердечные. Выгодно и «Слуге народа», и «Батькивщине». Пусть это смахивает на имитацию, главное – по телеканалам покажут, что 73% за Зеленского – не виртуальная цифра.