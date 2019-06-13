Раскол от Филарета: повторение пройденного в 90-е пути

Все это уже было на момент появления украинской церкви на территории Украины на фоне перестройки и независимости.

Повторение пройденного – почетный патриарх православной церкви Украины Филарет пошел в раскол. Он не признает решения объединительного собора, которые подписал и намерен собрать новый собор, который восстановит в правах Киевский патриархат и – что понятно – Филарета, как его главу, пишет на своей странице в Facebook писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский.

Филарету 90 лет…

Все это уже было на момент появления украинской церкви на территории Украины на фоне перестройки и независимости. Тогда в Украине была восстановлена Украинская автокефальная православная церковь, до того существовавшая за рубежом.

Ее патриархом был Мстислав (Скрыпник), личность неординарная. Именно он освятил в свое время место, на котором сейчас восстановлен Михайловский монастырь.

Филарет также вел украинскую церковь к независимости от Москвы. Но вот фигура Мстислава его совершенно не устраивала – возглавить отделившуюся церковь должен был именно он – митрополит Киевский и Галицкий, патриарший экзарх всея Украины (непримиримый враг греко-католиков и автокефалистов еще совсем недавно).

Еще при жизни Мстислава, Филарет, попавший – по понятным причинам – в опалу у Московского патриархата и запрещенный в служении архиерейским судом в Харькове, а позднее преданный анафеме, провел «объединение» Украинской автокефальной церкви, представленной тогда митрополитом Антонием в обход Мстислава и УПЦ Московского Патриархата. Никакого объединения тогда (как и теперь) не произошло. В реальности вместо двух украинских православных церквей получилось три.

Третьей церковью и стал Киевский патриархат. Думаю, мало кто помнит события той поры. Патриархом стал Владимир (Романюк), украинский церковный диссидент, прошедший лагеря, который вскоре умер при странных обстоятельствах. Его похороны вылились в масштабные столкновения на Софиевской площади, где и покоится ныне его прах.

Повторение пройденного – почетный патриарх ПЦУ Филарет пошел в раскол. Он не признает решения объединительного собора,… Geplaatst door Борис Херсонский op Woensdag 12 juni 2019

Сам Филарет был типичной постсоветской фигурой, гармонично сочетавшейся с фигурой бывшего секретаря ЦК КПУ Леонида Кравчука, избранного президентом.

Эту церковь, конечно, никто не признавал, но верующим украинцам это было почти все равно. Они пришли в «анафемствованную» церковь и оставались там все эти годы.

Постепенно советское прошлое Филарета было забыто (не всеми!) и его авторитет укрепился – в этом его немалые заслуги. Эти заслуги отмечены званием Героя Украины.

И что же теперь?

Как мне кажется – это удар в спину.