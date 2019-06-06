Гибель пятилетнего мальчика. Безнаказанность и танцы на костях

Прежде всего я хочу выразить соболезнования родственникам погибшего ребенка в Переяславе-Хмельницком. Нет ничего страшнее чем хоронить собственного ребенка. В такие моменты я жалею, что у нас нет смертной казни.

Я долго не хотел ничего по этому поводу ни писать, ни говорить, но волна пиара, танцев на костях и абсолютный минимум человеческого сочувствия заставляет меня также высказать несколько своих мыслей, пишет Вадим Денисенко на страницах «Деловой Столицы».

Начнем с самого важного вопроса, который почти никто не задает себе и вообще не задает в эфире: это убийство случайность или закономерность, ведь во всем мире время от времени происходят трагические инциденты с силовиками?

Я считаю, что это закономерность и реформа полиции здесь ни при чем. Силовик, кто бы он ни был: полицейский, прокурор, работник НАБУ или судья – это маленький царь и бог. Это представитель касты привилегированных людей. Он может позволить себе все, потому что в стране закон – это он.

Безнаказанность силовиков порождена принципом «своих не сдают», который так культивируется многими «настоящими пацанами». И закон всегда играет вторичную роль. Почему? Ибо настоящие пацаны своих не сдают.

Даже заявление об отставке руководителя областной полиции тоже пропитано этим же принципом, потому что просьба перевести в АТО – это просьба сохраниться в системе, чтобы затем снова выплыть.

Я еще раз повторюсь – я пишу не о полиции, а о силовиках в целом. Представьте себе этот самый Переяслав-Хмельницкий. Несмотря на все трения в Киеве, и местный полицейский, прокурор, судья и еще несколько представителей бомонда вместе пьют, вместе вершат правосудие и вместе решают кого помиловать, а кого наказать. И этих Переяславов на карте страны множество.

А теперь немного о плясках на костях. Масса политиков начала кричать о том, что реформа полиции провалена. Но ни один политик не сказал, а что же нужно сделать.

Центр противодействия коррупции имени Шабунина организовал по всей стране акции под МВД с требованием отставки Авакова. Но все эти акции – всего навсего мелкая месть за то, что человек Авакова Кива был причастен к тому, что Шабунина облили зеленкой.

Была, конечно, и более веская причина попикетировать МВД: пока внимание приковано к полиции, никому нет дела до того, что против председателя НАБУ Сытника возбуждено уголовное дело за то, что он элитно отдыхал и забыл заплатить полмиллиона.

К сожалению, во всей этой истории нет не только несчастной семьи, у которой забрали самое дорогое – их надежду и их радость. В этой истории нет людей, потому что после криков об отставке министра и показательных гневных выступлений ничего не будет.

Что нужно было бы сделать? Очевидно, что нужно начать думать, как перезагрузить все без исключения, силовые органы и вернуть их в русло закона. И здесь без массовых увольнений не обойтись.

Вопрос только в том, что все считают, что надо уволить чужого коррупционера, а своего хотят оставить. Поэтому когда вам завтра скажут, что после того, как мы снимем руководителя полиции или генпрокурора, что-то изменится – это ложь. Надо менять тысячи человек. А это под силу только сильным лидерам.