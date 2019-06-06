Большинство украинцев хотят государственного контроля над экономикой и личными свободами

Социологические исследования четко демонстрируют желание большинства украинского общества по усилению роли и места государства в стране. Украинцы готовы отказаться от ряда личных прав и свобод ради государственного контроля над экономикой.

Идеология – это очень непростой термин. К нему можно обращаться с разных позиций, в зависимости от цели и контекста исследований. Кроме того, идеологии является не только научным или философским термином, но важным понятием для самих политиков, пишут на страницах «VoxUkraine» преподаватель «Kyiv School of Economics» Тимофей Брик и младший аналитик «DataVox» Алексей Крименюк.

Несмотря на распространенное мнение, что в современном мире идеологии исчезают, большое количество политиков и интеллектуалов, которые стоят в авангарде политических процессов, не совсем с этим согласны. Известный автор мировых бестселлеров Юваль Харари рассуждает о положительных сторонах национализма, популярные в США сенатор Берни Сандерс и конгрессвумен Александра Окасио-Кортес говорят о ценности социализма.

В Украине также происходит поиск и развитие политических сил, которые базировались бы на четких идеологических позициях. Даже советники нового президента говорят об идеологии либерального типа.

Украинские публичные интеллектуалы не отстают от политиков – в этом году книга Владимира Ермоленко о идеологии получила премию имени Шевелева. Поэтому тема идеологий продолжает быть важной и актуальной для Украины и мира.

Можно выделить по крайней мере три великие традиции изучения идеологий:

• Идеологии можно изучать как большие нарративы или кодифицированы и устоявшиеся системы идей. Эти системы идей имеют свои исторические названия и исторический контекст.

К ним можно отнести национализм, социализм, либерализм, консерватизм. В каждой идеологии есть свои носители и апологеты. Этим идеологиям соответствует определенный набор ценностей, вокруг которых происходит политическая мобилизация различных социальных групп.

• Идеологии можно рассматривать как правила игры, по которым живет общество. Они выполняют определенные социальные функции (мобилизующую и легитимуючу) для того, чтобы государство могло функционировать. Государственный аппарат отвечает за то, чтобы идеологии были легитимными и все граждане воспитывались в соответствии с господствующей идеологии.

• Идеологии можно изучать как набор согласованных позиций (или спрос граждан на идеологии). Один человек может иметь позицию, что образование и медицина должны быть гарантированы государством. Другой человек может думать, что стоимость этих услуг должна регулироваться рыночными механизмами. Таким образом эти люди имеют разные идеологические позиции относительно того, как должна быть устроена экономика.

В нашем исследовании мы пошли именно по третьему пути. Почему? Первые два подхода базируются на общих положениях. На первом этапе они предполагают существование больших систем идей.

Далее неизбежно начинаются споры. Например, а сколько же конкретно было (или есть) этих систем (идеологий)? Также не всегда понятно, как можно отнести конкретного политика к конкретной идеологии (например, куда отнести Махатму Ганди или Гитлера)? Большим вопросом есть, идеологии исчезли или просто изменились (и не важно, что именно изменилось – их суть, форма или средства существования в обществе)? Или популизм является новой формой идеологии? Эти споры часто ставят интересные вопросы, но редко дают окончательные ответы.

И главное, эти подходы теряют то, что нас интересует – люди и их политические предпочтения. Собственно, чего хотят украинцы, о чем они думают и как выбирают политических лидеров – эти важные вопросы исчезают с повестки дня, если выбрать первые два подхода.

Наш подход не выходит из заранее заданных предположений о существовании больших идей, которые сложно измерить, соотнести и определить, «живы они давно умерли». Мы исходили из желания определить, что украинцы думают о важных вопросах о роли государства в их жизни.

Или государство должно регулировать экономику и личные свободы? Мы задали более двух десятков вопросов, чтобы увидеть больше нюансов, чем классические одномерные исследования.

Для удобства все ответы украинских респондентов могут быть отображены на квадрате из четырех сегментов, который мы называем политический компас. Даже те люди, которые не знают собственной идеологической позиции, попали на этот компас.

Наш анализ показывает, что большинство украинский склонны считать, что государство должно иметь сильное влияние и на экономику, и на личные свободы. Именно такая риторика преобладает в популярных политиков, которые также сконцентрированы в этом квадрате политического компаса, несмотря на их конкретные партийные аффилиации и обещания.