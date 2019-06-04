Кто защитит правоохранителей? Олигарх Бродский и его сын причастны к производству наркотиков

В Киеве накрыли лабораторию по производству психотропных препаратов, которой руководил сын известного бизнесмена и политика Михаила Бродского – Юрий. В СБУ лабораторию назвали крупнейшей в истории. Но теперь правоохранители опасаются, что дело могут заблокировать.

В Киеве поймали банду, изготавливающую запрещенные лекарственные препараты. Их продажа осуществлялась с помощью социальных сетей. Правоохранители считают, что доказательной базы должно хватить для решения суда о задержании лидеров наркокартеля, среди которых – сын бизнесмена и политика Михаила Бродского Юрий, сообщала прокуратура Киева в конце марта.

Троим наркоторговцам вручено подозрение. Прокуратура отмечает, что в течении 2017-2018 годов преступная группировка торговала «метандиеноном» и «нандролоном». В рамках уголовного производства правоохранители провели 7 обысков. Изъято станок и матрицу для нанесения маркировки на изготовленную продукцию, более 95 тысяч пустых флаконов, 90 флаконов с жидкостями, которые содержат в своем составе сильнодействующие лекарственные средства.

Источник в прокуратуре отметил СМИ, что это только одна из лабораторий. Предполагается, в Киеве и области создана сеть «фабрик» по производству наркотических веществ. Одним из кураторов проекта может быть сын известного столичного бизнесмена и политика Михаила Бродского Юрия.

«Мы идем по следу. Ликвидирована огромная лаборатория. Есть данные, что она не одна. Нам сложно работать. Этот бизнес курируют очень влиятельные люди. Нам приходятся сообщать подробности через СМИ, чтобы защитить себя. Юрий Бродский под нашим пристальным вниманием», – сообщает собеседник.

Ранее журналисты писали о том, что дело о самой большой нарколаборатории могут закрыть из-за давления Михаила Бродского. В нем тоже фигурирует его сын Юрий. Кроме этого, полиция накрыла поставку наркотиков в Украину под видом бананов. Правоохранители тоже выявили причастность к делу Бродского-младшего. Источник отмечает, что это звенья одной цепи. Круг процессуальных действий вокруг Юрия Бродского сужается.

О спецоперации сообщала украинские СМИ. Наркоторговцы изготавливали запрещенные вещества для украинского рынка, а также формировали партии на экспорт. Лаборатория была замаскирована в частном доме возле станции метро «Осокорки». Правоохранители изъяли оборудование для разработки наркотиков, более 10 килограммов психотропного вещества альфа PVP, 5 килограммов мефедрона, более 5 килограммов амфетамина. Общая стоимость всего на «черном рынке» – порядка 20 млн гривен.

Задержаны трое киевлян возрастом от 25 до 35 лет. Они входили в одну преступную группировку, которой руководил небезызвестный Юрий Бродский. Задержанным предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрании меры пресечения.

Самого Бродского пока привлечь к ответственности не удалось. Впрочем, правоохранители сообщили, что на первых же допросах против него даны ряд показаний. Задержанные понимают критичность своей ситуации, а потому идут на сотрудничество со следствием.

Правоохранители опасаются, что на них будет оказано давление со стороны отца Юрия Бродского – Михаила. Известный бизнесмен и политик может использовать связи в Администрации президента, чтобы обезопасить сына от неминуемой криминальной ответственности. «Против Юрия собраны ключевые улики. В самое ближайшее время должны быть проведены обыски. Мы намеренно подаем эту информацию в СМИ, чтобы сыграть на опережение», – говорит источник в правоохранительных органах.

Ни Михаил Бродский, ни его сын Юрий пока не комментируют ситуацию.

УЧАСНИКАМ ЗЛОЧИННОГО УГРУПОВАННЯ, ЯКІ ЧЕРЕЗ ФЕЙСБУК НЕЗАКОННО ЗБУВАЛИ СТЕРОЇДИ, ОГОЛОШЕНО ПРО ПІДОЗРУ (ФОТО)За… Geplaatst door Прокуратура міста Києва op Woensdag 27 maart 2019

Известно о том, что сын Михаила Бродского Юрий лечился от наркотической зависимости в одной из частных клиник Киева. В 2018 году он дважды лежал в стационаре и продолжает получать психологическую помощь наркозависимым в частном порядке.

О проблемам в семье Бродских журналистам сообщали люди из близкого окружения, чтобы СМИ поменьше беспокоили главу семейства Бродских в трудные минуты.

«Юра редко пил что-то крепче вина. Он постоянно работал, Моня (Михаил Бродский. – Ред.) повесил на него много обязанностей. Чтобы не подвести болеющего отца, около года назад Юра решил поддерживать активность наркотиками. Думал, что метамфетамин поможет успевать больше. Получилось хуже – привыкание, потом несколько срывов», – говорит источник.

По его словам, поняв, что подсел, Юрий самостоятельно обратился в клинику за квалифицированной помощью. Предполагалось, что проблему решить будет не сложно, потому лечение проходило в Киеве. Но злую шутку с сыном Михаила Бродского сыграл отдых за границей. Вначале он сорвался весной, а позже – летом в Италии. После этого, Бродский-старший поставил сыну ультиматум: вылечиться либо потерять право участия в семейном бизнесе. «Он просит СМИ убавить пыл и поменьше его дергать», – добавляет все тот же источник.

К слову, пролистав страницу Юрия в Facebook, мы убедились, что он действительно отдыхал за границей в указанное время: весной Бродский-мл. не забыл отметить в соцсети своё возвращение домой, а летом находился в Италии.

Прилетел домой и первое что произошло , выехав с парковки я сразу стал в пробку на час ))) а знаете чего ,потому что эти… Geplaatst door Юра Бродский op Donderdag 26 april 2018

Источник добавляет, что именно под воздействием наркотиков Юрий Бродский написал свой знаменитый пост про восстановление Киевского речного порта. 25 августа 2017 года он опубликовал: «Вот это моя цель, хочу воссоздать Киевский Порт, но на это понадобиться потратить немного времени жаль только государство пока не видит в портах такой перспективы!».

Запись была сделана под воздействием галлюциногенных грибов, о чем говорит человек из окружения семьи Бродских. По его словам, после этого Михаил Юрьевич попросил сына поменьше писать в Фейсбук т.к. из-за сильного воздействия амфетаминов он допускает много ошибок в записях и комментариях. Вот несколько подтверждений болезненного состояния Юрия:

Медики говорят, что эффект от амфетамина зависит от компании и настроения в человека, в котором он его употребляет. Многие начинают вести себя агрессивно и враждебно, что можно проследить в записях Юрия Бродского. Последствия амфетамина – истощение организма, галлюцинации, сердечный приступ. Возможен даже летальный исход.