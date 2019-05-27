Гиблая затея Зеленского. Россия никогда не позволит провести в Украине честный референдум

Главной новостью последних дней стало провокационное заявление главы Администрации президента о возможности проведения референдума относительно диалога с Россией, пишет на страницах «Нового Времени» публицист Андрей Сабинич.

Стоит отметить, что идея несет чисто информационный характер – о законодательной составляющей речь не шла. Таким образом Зеленский пытается якобы «услышать» народ, пообщаться с людьми и узнать их мнение о краеугольных вопросов.

Сама концепция постоянной коммуникации с обществом является хорошим знаком, так же как стремление к децентрализации всего. Как иллюстрацию приводят пример США, где каждый штат максимально самостоятельный и автономный. Но можно считать, что страна подкрученных счетчиков и евроблях созрела к референдуму – вопрос открытый.

Проблема вокруг идеи референдума разоблачается в двух моментах: с одной стороны басни о «неуслышанный народ», а с другой – старые исторические примеры. Начнем с последнего.

В современной политологии существует термин исторической амнезии, когда люди уже не оказывают острое значение тем фактам, которые произошли века назад. Так же, как нынешние студенты не осознают Второй Мировой, как их родители.

Проблема примеров истории Украины о дружбе с Россией в том, что они слишком старые, чтобы молодежь их осмысливала. Этим болеют не только украинцы.

Второй аспект – попытки услышать «простой народ», который никто никогда не слышал. Дискуссии вокруг проблем коммуникации государства с гражданами можно разводить бесконечно, и эта беда действительно есть.

Но с другой стороны, большинство украинский не особо интересовались этим вопросом. Прямо говоря, мы плохо понимаем, кто и за что отвечает. В этом случае президент пытается якобы разрушить барьер общения между властью и народом, якобы никогда не слышали.

Однако такая риторика – удачный пример манипуляции историческими мифами, которые применяли оккупанты.

Вспомним, что вооруженная фаза войны с Россией началась 12 апреля, когда рядовой офицер ФСБ Гиркин и пророссийские террористы захватили управления МВД Славянске, а вечером – и в Краматорске. На следующий день СНБО заявил о вмешательстве армии и начало того, что мы знаем как АТО.

«Неуслышанными народу» свободного Донбасса предложили компромисс – амнистию, если они до утра 14 апреля сложат оружие. Первая попытка договориться с Россией провалилась. Первым погибшим стал капитан отряда «Альфа» СБУ .

Далее последовала серия тяжелых боев, где украинском военным пришлось очень тяжело. В то время из России впервые приехали «Грады», а в Луганской ОГА из-за взрывов гибли мирные люди. Самостоятельные жители Востока не замедлили с референдумом и образовали то, что сегодня цивилизованный мир называет террористическими группировками «ДНР» и «ЛНР». Казалось бы, простой народ опять не слышат и бомбят.

В июне новоизбранный президент Петр Порошенко объявил об одностороннем остановки огня в течение 10 дней. Пообещал амнистию и освобождение от уголовной ответственности тем, кто уже убил украинских граждан.

И еще согласился на референдум о назначении председателей ОГА, чтобы «неуслышанный народ» не роптал. Очередная попытка примирения была нивелирована. 300, 100, так и 5 лет назад – договоренность с Россией стоила Украине большого горя.

А теперь Зеленский пытается «услышать» мнение тех, кого якобы никогда не слышали. Мы не готовы выходить с собственной политической стратегией за пределы своей кухни или Facebook. И гораздо легче сказать, что нас не слышат. Так проведем референдум, пусть нас услышат!

Но суть заключается в том, что народ, особенно Восток, всегда пытались слышать. А наши проблемы с Россией – не проблемы коммуникации, мировоззрения или «неуслышанности».

Все войны и конфликты с Россией основывались на другом. Россия – квазиимперии, что пытается всеми способами вернуть свое прошлое. Украина – постколониальная государство, реанимирует историческую память и пытается вернуть свое будущее.

То есть идея референдума является манипуляцией и показывает недальновидность действующего президента, а не стремлением к миру. Это скорее попытка избежать сложных решений и все сделать быстро.

Страна, которая вмешалась в выборы в Америке и Великобритании, не допустит у нас прозрачных референдумов о мире. А войну никогда не остановит референдум.

Войну остановит тихая неутомимый труд военных, педагогов, учителей, депутатов, журналистов и, самое главное – самого президента Владимира Зеленского.

Было бы гораздо интереснее провести референдум об ожиданиях народа от выбранного им президента.

Неужели президентская булава оказалась чем-то большим, чем антураж для фото в Instagram?