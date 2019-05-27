Вовремя переобуться. Как найти золотую середину между протестом и покорностью власти

Спустя всего неделю, как Владимир Зеленский официально стал президентом, интернет-сообщество Украины накрыли новые скандалы и конфликты. Кто-то стал считать проколы новоизбранного, кто-то составил петицию об отставке, которая сходу, за три дня набрала 50 тысяч голосов, пишет на страницах «Фокуса» политический психолог Светлана Чунихина.

Многие обсуждали кадровые назначения, а многие с успехом этими «кадрами» стали. В народе таких часто называют «переобувшимися». Рассмотрим этот «вопрос с обувью» подробнее.

«Переобуться» на околополитическом сленге означает поменять отношение к новой власти с протестного на лояльное. То есть признать лидера, чье право на власть еще недавно горячо тобой оспаривалось, и выразить ему/ей свое почтение. «Переобуться в прыжке» – значит сделать это максимально быстро, почти инстинктивно и не задумываясь.

Можно, конечно, потешаться над беспринципностью и другими слабостями характера переобувшихся. Охота за подобными эпизодами – довольно распространенное guilty pleasure в поствыборный период. Менее приятная правда заключается в том, что большинство из нас являются носителями «генов переобувания», имя которым – конформизм и лояльность.

У конформизма, то есть инстинкта соглашаться с мнением большинства, плохая репутация. «Все зло в мире происходит с молчаливого согласия конформистов», «политика соглашательства – это удобное оправдание, чтобы не жить собственным умом и не платить за последствия собственных поступков», ну и так далее.

У приличных людей хорошим тоном считается слыть нонконформистами, хотя «приличия» – это ни что иное, как производная конформизма. Избиратели, оказавшиеся по итогам президентских выборов в меньшинстве, немедленно институциализировали себя как группу, общность – со своими принципами, моралью и целями.

Это тоже своего рода способ справиться с тревогой и горечью поражения. Ничего личного. Факт отличия индивидуального мнения от мнения большинства наш мозг сразу интерпретирует как ошибку.

Человеческая потребность во что бы то ни стало прийти к общему знаменателю в виде правил поведения или моральных суждений, не хороша и не плоха сама по себе. Это просто стратегия выживания, которую мы даже не выбирали – эволюция сделала все за нас. Все дело в валентности этого общего знаменателя, точки сборки суждений и правил, к которым присоединится большинство. Вот это как раз результат выбора – великого или ужасного.

Рука об руку с конформизмом обычно идет лояльность к власти: мы существуем не просто в коллективах, а в иерархически организованных коллективах. Поэтому субъективное чувство правоты инстинктивно завязано и на согласие с лидером.

Часто – это всего лишь инстинкт самосохранения. Мы – вид с обширной историей тираний и деспотий. Но даже в вегетарианских условиях демократии лояльность не утратила своей силы.

Трудно оценить, какая часть граждан всегда поддерживает на выборах партию власти – любую, лишь бы власти. Предположим, в диапазоне между 5% голосов, отданных за Виктора Ющенко в 2010 году, а это исторический минимум поддержки действующего президента, и 15% проголосовавших в первом туре за Петра Порошенко, который тоже с треском проиграл.

Победитель нынешних выборов Владимир Зеленский собрал рекордный урожай протестных голосов. Три четверти избирателей выразили категорическое несогласие с властью, и сделали это с нескрываемым удовольствием. И это многое говорит о направленности «социальных инстинктов» в современной Украине.

В классическом исследовании конформности Музафера Шерифа участники должны были оценить скорость движения светящейся точки по темному экрану. Добровольцы сначала выдвигали гипотезы в одиночестве. Потом им «подселяли» других добровольцев, у которых были собственные предположения.

Иногда мнения расходились существенно – в несколько раз. Однако в результате обсуждений участники эксперимента приходили к более-менее согласованному мнению относительно «реальной» скорости движения. Коварство экспериментатора заключалось в том, что точка на самом деле была неподвижной.

«Точкой сборки» украинского общества на данном этапе являются протестные настроения. Большинство сошлось во мнении, что страна движется медленно и не туда, а должна двигаться быстрее и туда, а виновата во всем прошлая власть, поэтому ее нужно снести.

Право менять власть путем свободного волеизъявления наш народ не получил по разнарядке, а вырвал с кровью. Для некоторых соседних народов это право – недостижимая роскошь, о которой можно только мечтать. Пока их удел – конформизм и лояльность, пусть даже притворные.

Однако «коварство экспериментатора» заключается в том, что привычка к протесту может иметь столь же глубоко невротический характер, сколь и привычка к покорности.

Ведь за неприятием плохой власти всегда стоит фантазия о власти хорошей, доброй, идеальной. Всего-то и нужно для счастья – плохих убрать, хороших поставить. Протест и конформность – стороны одной медали.

Для полного выздоровления от исторического морока деспотий и тираний украинскому обществу предстоит преодолеть культуру протеста столь же решительно, как было покончено с культурой покорности. Ключевые слова тут именно «культура», «привычка».

Поскольку в самих протесте и согласии нет ничего плохого – это всего лишь инструменты, помогающие нам выживать. А для того, чтобы жить, власть не требуется. Нужны совсем другие вещи.

У нас для этого есть целая жизнь. Ну а в ближайшие пять лет мы будем наблюдать, как часть избирателей, проголосовавших за Владимира Зеленского и искренне празднующие сегодня его победу, будут переползать в лагерь скептиков. А многие из тех, кто поддержал Петра Порошенко, будут искать (и находить) все больше аргументов в поддержку того, что новая власть не так уж и плоха.

Такова наша природа – переобуваться по погоде.