Личный патриархат Филарета. Реален ли церковный раскол в Украине?

ПЦУ продолжает радовать коллег по цеху и теснить с передовиц и прайм-таймов свеженького президента и его головокружительные решения.

Вот и заседание Священного Синода, который состоялся сегодня в Софии Киевской, – в общем-то рабочий для церкви момент – оказался, наверное, одним из главных событий дня. Просто потому, что на синоде, согласно анонсу, владыки предполагали «дать оценку действиям, которые были совершены», пишет Екатерина Щеткина на страницах издания «Деловая Столица».

О каких «действиях» идет речь, можно не гадать – патриарх Филарет, который на протяжении многих лет быт главным действующим лицом в украинской автокефалии, остается шоураннером и теперь. Пускай и в несколько измененном амплуа.

Кто-то, может, вздохнет о несовершенстве мира: вот ведь, только второе заседание Синода в истории ПЦУ – и уже приходится «давать оценки». Но это, во-первых, неизбежно – ПЦУ не появилась на пустом месте, созданная из ничего.

Напротив, она состоит из людей, имеющих бурные биографии и обширные интересы. А потом, – это во-вторых – так интереснее. Интрига и противоречия лучше, чем полный и безоговорочный одобрямс.

Перед синодом была проведена основательная артподготовка. Причем каждая сторона действовала в свойственном ей ключе. Вселенский патриарх прислал делегацию, которая имела долгий и основательный разговор с непосредственными участниками конфликта, после чего угостила взволнованную общественность ослепительной улыбкой и релизом в стиле «все хорошо, прекрасная маркиза».

А с другой заинтересованной стороны хлынул мутный поток сенсаций-скандалов-расследований, компромата на всех, чьи имена хоть кому-то хоть о чем-то могут сказать. В общем, каждый делает, что умеет, и работает, как привык.

Если патриарху было скучно, к нему не приходили и даже не звонили, то теперь он должен быть удовлетворен: не только «ходят» – к нему из самого града Константинополя на самолете летят. Все до странности вовремя: не успело издание «Новейшее время» опубликовать очередное откровение от патриарха на тему «почему Томос не такой» и какие пункты мы будем выполнять, а какие нет, как на пороге его резиденции образовалась делегация с Фанара.

Да не какая-нибудь – патриарха посетил митрополит Галльски Эммануил, патриарший экзарх Западной Европы. Официально высокий гость прибыл в Киев, чтобы поздравить митрополита Епифания с именинами.

Но поскольку именины у Блаженнейшего владыки только послезавтра, создалось впечатление, что основной целью владыки Эммануила был не столько именинный тортик, сколько мятежный патриарх. Во всяком случае, в релизе, выпущенном на Фанаре по результатам визита, речь шла, главным образом, о патриархе – вернее, «Митрополите бывшем Киевском» Филарете, он же «иерарх Церкви Украины».

Согласно релизу митрополит Эммануил привез на Фанар заверения патриарха Филарета в преданности Константинопольскому престолу и благодарности за заботу об украинских верующих и «смелую защиту своих исторических и канонических обязанностей». Также в документе говорится, что «атмосфера разъединения» в ПЦУ якобы «создана извне». А на самом деле патриарх поддерживал и поддерживает митрополита Киевского Епифания.

А прямо накануне Синода в пророссийских «сливных бачках» появилась информация о том, что окружение митрополита Епифания битком набито агентурой неприятеля – людьми, «связанными с Россией». Да и сам он, знаете ли, имеет сомнительные строки в биографии. Любопытно, что в довольно длинном списке «агентов» – а не пожалели ни бизнесменов, поддерживающих ПЦУ, ни даже журналистов, которые виновны уж тем, что «принадлежали ранее к УПЦ МП», – нет самого патриарха Филарета, имевшего куда более глубокие и обширные связи с прежними работодателями.

Согласно этому «списку агентов», собранному кем-то довольно трудолюбивым, но лишенным воображения и вкуса, ПЦУ «без Филарета» – промосковская афера. Российские блогеры и ЛОМы уже так и сяк прикидывают, каким образом эта афера может угрожать УПЦ МП. Только подумайте, как лихо закручен сюжет…

Что и говорить, у журналистов был повод буквально взять в осаду митрополичьи палаты Софийского монастыря. И они оказались там не одни: к стенам Софии пришла также группа поддержки патриарха Филарета.

Люди преимущественно пенсионного возраста с плакатами «руки прочь от патриарха Филарета», создавали эффект дежа вю. Манипуляция плакатами и «возмущенными толпами верующих» – старый московский трюк. Его широко использовал и патриарх Филарет в эпоху борьбы за власть, использовался он и в УПЦ МП в период противостояния митрополита Владимира Сабодана и промосковского митрополитбюро.

Годы идут – почерк не меняется. Прошлое пришло под стены Софии, чтобы своими прошлыми методами подавить наступление если не будущего, то хотя бы настоящего. Плакаты, правда, местами разочаровали, почти так же как упомянутый выше «слив» – все написаны одной рукой.

Но были и яркие, креативные решения, хоть и отсылали преимущественно к русскоязычной классике и не всегда били в цель. На плакате «Рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой», например, следовало изобразить не митрополита Епифания, а епископа Евстратия Зорю – чтобы не грешить против принципа художественного реализма. Да и плакат «Ну что, Епифаний, помогли тебе твои турки/греки?» какой-то ненашенский.

Турецкое подданство Вселенского патриарха принято подчеркивать в московской традиции. Да и трудно при всем воображении в подобном креативе заподозрить тех бабушку и дедушку, которые этот образчик пропагандистского творчества держат. Тому, кто готовил шоу, следовало остановиться на плакатах писанных вручную. Бедненько, конечно, зато выглядит убедительнее.

«Епифаний, не все решают деньги», – гласил один из плакатов. Авторы сами могут в этом убедиться – тем, кто сделал ставку на шум и вбросы, остается подсчитать убытки. На решения Синода, судя по всему, весь этот сомнительный креатив впечатления не произвел.

Руководство ПЦУ продолжает придерживаться линии на бесконфликтную маргинализацию бывшего патриарха. Во время брифинга митрополит Епифаний в очередной раз это подчеркнул: никаких разделений и скандалов, имеет место особое мнение одного, пускай и очень уважаемого, владыки. Мы тут все вместе пробовали его переубедить, но он стоит на своем. Что ж, имеет право.

На решениях Синода «особое мнение» патриарха, судя по всему, никак не отразилось. Синод принял решение как можно быстрее перерегистрировать те приходы и управления бывших УПЦ КП и УАПЦ, которые еще не зарегистрированы в ПЦУ. Никаких намеков на «Киевский патриархат» и саму возможность создать для него заповедник хоть где-нибудь, кроме воображения его бывшего главы.

Также Синод – во избежание дальнейших разночтений – принял порядок именования во время богослужений: первым упоминается глава церкви – митрополит Киевский, а после него – правящий архиерей епархии. Опять никаких упоминаний о «святейшем патриархе», на которых настаивал патриарх Филарет.

Митрополит Киевский не скрыл – и, кажется, даже не собирался скрывать – что его бывший патрон не поддержал решений Синода в том, что касалось его претензий. Но разве это так важно или чем-то угрожает, если все прочие епископы оказались согласны между собой? Это мягкое, но настойчивое подчеркивание того, что патриарх Филарет и его мнение – частный случай – самый красноречивый месседж.

На вопрос журналиста, будут ли применены к патриарху какие-то дисциплинарные меры, митрополит Киевский ответил добродушно-отрицательно. Зачем, мол? Патриарх считает, что Киевский патриарх существует и он в нем патриарх? Пускай считает. Жалко, что ли? Пока все остальные так не считают, никакой угрозы для церкви это не представляет.