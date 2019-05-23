Надо признать Украина – проиграла. Но это еще не повод для отчаяния

Мы все столкнулись с населением лицом к лицу. Следует признать свое поражение.

Наша страна оказалась в уникальной ситуации, когда народ избрал на высший пост в государстве комедийного актера. А будущая правящая партия – пока шансы у нее высоки – имеет название сериала, где президент играл главную роль президента, пишет на своей странице в Facebook писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский.

Для интеллектуалов-аналитиков, которые не смотрят сериалов, новый президент выскочил как чертик из баночки якобы с горчицей, которую хозяин поставил на стол, чтобы разыграть и напугать гостей.

Это не розыгрыш. И мы немного испугались и разозлились, возможно – чрезмерно.

Кого я называю «мы»? Тех мыслящих людей, которые поддержали Революцию достоинства, не смирились с агрессией и аннексией. Тех, которые хотят видеть Украину в Европе, а не под московским сапогом.

У этих людей, у нас, есть один крупный недостаток – мы очень заняты выживанием, написанием книг, переводами, лекциями и прочим. Мы не смотрели сериалов.

И только поэтому не видели до самого последнего времени тонкой и длительной агитации. Виртуально-телевизионный мир уверенно вошел в реальность. И эта избирательная кампания войдет в историю политической психологии, как вошла в историю социальной психологии паника во время показа радиопьесы «Война миров».

Поскольку в нашей стране политика «акцентуирована» – то есть практически сращена с экономикой, а политическая борьба – это борьба за ресурсы, то изменения грядут в области крупного бизнеса.

Но не только. Те, кто рассматривают нынешнюю ситуацию как реванш, как победу антимайдана – не ошибаются. Вне зависимости от того, кто с кем сблокируется, направлением коалиции в Раде будет откат.

Для тех, кто хочет, чтобы Украина была Украиной, а не Малороссией – это огромный удар. Понятно, и для меня.

Но нужно подождать еще несколько недель, чтобы понять, как далеко зайдут амбиции реваншистов. Референдум об отношениях со страной-агрессором, если он будет объявлен почти наверняка, означает поражение украинской идеи. Пророссийские настроения во многих регионах весьма сильны.

Мы все столкнулись с населением лицом к лицу. Следует признать свое поражение. Многие видели идеальный образ Украины.

Иногда я пытался с чем-то спорить. Но мои единомышленники не хотели видеть и пятнышка на этом идеальном образе.