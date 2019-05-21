Трагедия крымского мира. История жизни крымскотатарского народа

Началась по повелению Сталина. До них из Крыма были выселены немцы – потом болгары, армяне, греки, персы, итальянцы. Гитлер думал сделать Крым курортом для настоящих арийцев, Сталин легко сделал его курортом для настоящих славян, главным образом чекистов, в меньшей степени – для военных инвалидов, пишет на своей странице в Facebook российский историк, политолог, доктор исторических наук Андрей Зубов.

А коренные народы в теплушках для скота поехали в Казахстан, Среднюю Азию, Алтай. По разным подсчетам от 10 до 30 % депортированных умерли по дороге, страдая от невыносимых условий. Геноцид? Безусловно. Страшное преступление коммунистического режима.

Порой говорят – крымские татары сотрудничали с Гитлером.

Во-первых, далеко не все и даже не большинство, а выселили всех.

Во-вторых, те, кто сотрудничали, делали это не от хорошей жизни – так допекла их коммунистическая власть, коллективизация, голодомор, террор, религиозные преследования, что готовы были пойти на союз с врагом.

В-третьих, и около миллиона славянских граждан СССР пошли служить к Гитлеру, но всех русских Сталин все же переселять не стал, хотя многих и отправил на верную смерть на Колыму и Таймыр.

И, наконец, в-четвертых, татары Крыма были потомками многих древних культурных народов. Крым был их землей. Российская Империя захватила Ханство нарушая все международные договоры и создала для мусульман полуострова такие условия, что их численность постоянно и быстро сокращалась. Об этом та историческая справка, которой я хочу поделиться.

Крым – не наша земля. Сейчас это часть Украины, и народу Украины, в том числе и татарам Крыма решать – как им жить дальше.

Но мои соболезнования, моя память и моя любовь с вами – татары Крыма, со всеми депортированными народами древней Таврии.

В древности и средневековье Крымским полуостровом владели многие государства и на его земле сменялись многие народы. Но России тогда еще просто не было, а русы и славяне если и появлялись в Крыму, то в очень небольших количествах. Да, в XI веке на Тамани (ныне Кубань) существовало Тмутараканское княжество, в котором правили Рюриковичи. Оно владело, по всей видимости, какой-то частью восточного Крыма и находилось в вассальной зависимости от Константинополя.

Потом Крымом владела Римская Империя (Византия), потом монголы, потом Золотая орда. Южное побережье Константинополь передал во второй половине XIII века генуэзцам и ими был создано Готское капитанство. Летом 1475 года Османская империя покорила Крым. В степной части полуострова и в Приазовье османы сохранили вассальное им Крымское ханство под властью рода Гиреев, южное побережье включили непосредственно в свои владения.

Население Крыма в то время было очень пестрым, там оставалось немало греков, итальянцев, армян, евреев, славян, половцев, потомков хазар, готов и даже варягов. Степное население было преимущественно монголоидным, горное и приморское – европеоидным по расовым признакам.

Языком межнационального общения постепенно стал крымскотатарский язык – половецкий в своей основе, как полагают многие филологи, но с множеством заимствований из турецкого, греческого и итальянского. На полуострове бок о бок жили мусульмане, христиане различных деноминаций, иудеи. Но русским этот удивительный крымский мир не был до апреля 1783 г.

Присоединен к Российской Империи Крым был без соблюдения международных правовых процедур. Захват Крымского ханства Россией был коварным и кровавым. Коренное население Крыма, из-за эмиграции в единоверную Турцию и из-за жестокостей новой власти, уменьшилось в пять раз в конце XVIII столетия.

Христиан Крыма князь Потемкин, так понявший полученное Россией право на защиту единоверцев в Крыму по Кучук-Кайнарджийскому договору с Турцией 1774 г., насильственно переселял на пустынные земли северного Причерноморья. Многие из них, не желали покидать родные земли и переходили в ислам, дабы избежать депортации.

Еще в 1930-е годы во многих крымскотатарских поселениях было два кладбища – действующее мусульманское и закрытое христианское, и старики объясняли молодым, что заботиться надо об обоих, ведь и на христианском похоронены «наши предки».

Русское правление в Крыму отнюдь не было для коренного населения благодеянием. Мусульманские джамааты (общины) лишились собственности на воду и землю, которая перешла к русским дворянам или государству. Из владельцев, коренные жители стали арендаторами. Лучше всего качество правления оценить можно по движению населения. Когда в стране жить хорошо и привольно – иммигрируют в нее, а не бегут из нее.

Из Крыма за сто лет русской власти – от Екатерины II до Александра II включительно, выехало около 900 тысяч местных мусульман. На место мусульман приезжали христиане Османской империи – греки, болгары, армяне. Приезжали из России и прямо из Германии и Австрии немецкие колонисты. Украинских хлеборобов и русских мужиков переселяли на опустевшие земли их помещики. В Крыму в 1795 г. татары составляли 87,6 процента населения, а в 1897 – 35,6, в 1920 – 25,0, в 1939 – 19,4 процента.

Кстати, очень похожая ситуация была и в Абхазии, и на Кавказском побережье нынешней РФ – в XIX веке мусульманское население, страдая от исповедного гнета и несвободы, массово уезжало в Османскую империю и замещалось разноплеменным христианским, частично приезжавшим из турецких Анатолии и Балкан, частично – из других провинций Российской империи.

Что же до формального числа лет владения, то Османская империя владела Крымом три века, а Российская – 134 года, РСФСР же, продолжателем которой объявила себя нынешняя РФ, владела Крымом с ноября 1920 по май 1954 года, то есть 33,5 года, а Украинская ССР и нынешняя Украина – 60 лет (с 1954 по 2014 год). Так что из всех стран, владевших Крымом на протяжении истории, РСФСР-РФ владела им меньше всего.

Но за время этого короткого владения власть РСФСР совершила в Крыму множество преступлений и против коренного крымскотатарского народа, и против всех иных народов полуострова, включая и русских. Захватив в ноябре 1920 года Крым, большевики тут же устроили кровавую резню не ушедших с генералом Врангелем белогвардейцев и сочувствовавших белым гражданских лиц.

Тогда погибло около 60 тысяч человек. Спровоцированный большевиками голод 1921−22 годов стоил жизни еще около 80 тысяч человек, на этот раз в значительной части – крымских татар. Коллективизация привела к гибели и насильственной депортации еще нескольких десятков тысяч людей всех национальностей. В августе 1941 года из Крыма была насильственно выселена 61 тысяча немцев, в январе-феврале 1942 -400 итальянцев – потомков средневековых генуэзцев.

В мае-августе 1944 года из Крыма были выселены все крымские татары (195 тысяч человек), греки (14 300), болгары (12 100), армяне (10 000), турки и персы (3 500). Почти половина переселяемых погибла в пути или умерла из-за невыносимых условий в местах нового заселения. Это был настоящий геноцид, во многом похожий на османский геноцид армян в 1915 г.

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Ужасно – но факт. Население Крыма сократилось в три раза. В 1939 г. на полуострове жили 1 126 тысяч человек, в сентябре 1944 г. – 379 тысяч. И среди оставшихся – только русские, украинцы (21%), белорусы. Крым стал снова заселяться. И в опустевшие дома вселяли ветеранов войны, демобилизовавшихся офицеров советской армии, НКВД, политработников.

Состав населения Крыма драматически изменился. Все его исторические этнические группы исчезли с полуострова. Только в 1980-е началось возвращение выживших изгнанников, их детей и внуков. Но дома их были заселены другими людьми, земли принадлежали иным владельцам.

Как и повсюду, между заселенцами и возвращенцами возникли жестокие конфликты. Можно только удивляться, что в этих обстоятельствах почти половина крымских татар и некоторое число изгнанников из иных народов нашло в себе силы вернуться на родную, ставшую столь горькой, землю.