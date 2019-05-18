Рожденный в понедельник президент. Что звезды и числа пророчат Зеленскому и Украине

Хоть новоизбранный глава государства родился в среду, 25 января 1978 года, но в качестве президента он переродится в понедельник, 20 мая.

Политики часто довольно суеверны, потому прибегают к советам астрологов, нумерологов и представителей подобных профессий. И даже если они так не делают, это не означает, что профессиональные «продавцы тайн» не обсуждают судьбы президентов, премьеров, депутатов, ведь это – часть их бизнеса, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

Сложно сказать, суеверен ли Владимир Зеленский, но астрологи утверждают, что его желание принести присягу именно 19 мая может быть связано со счастливым для него символом числа девятнадцать. Дескать, именно этим мотивировались дата и время дебатов Зеленского и Порошенко на НСК «Олимпийский»: 19 апреля в 19.00.

Однако среди астрологов и нумерологов нет единодушия по поводу числа 19. Одни утверждали, что для новоизбранного президента это очень хороший день, да и год нынче 2019-й, то есть все удачно сходится. Другие же, в частности, астролог Влад Росс, предупреждали: если инаугурация пройдет 19-го, Зеленского свергнут.

И когда парламент постановил, что новый глава государства принесет присягу 20 мая, этот астролог заявил: «Блестящее время с точки зрения звезд, Зеленского ожидает триумф». А вот в Зе-команде решение парламента приняли без энтузиазма. Возможно, действительно все дело в цифрах?

Кстати, за Порошенко замечали пристрастие к цифре пять: в имени Петро 5 букв, «5 канал», спортивно-развлекательный комплекс «5 элемент», пятый по счету президент Украины, дебаты с Зеленским на «Олимпийском» также предлагали провести 14 апреля в 14.00 (1+4=5, причем в обоих случаях). Также нумерологи отмечали, что комбинация чисел 14 и 14 имеет сакральный смысл: в момент их совпадения можно загадывать любое желание и оно сбудется.

Но вернемся к Зеленскому. На основании даты его рождения нумерологи делают часто взаимоисключающие прогнозы. Например, в прогнозах одних и тех же специалистов доводилось читать, что он – несомненный лидер и при этом за него все будут решать другие, его участь – преподносить эти решения.

Как это коррелируется – непонятно. Потому попытаемся понять, что заложено не в дате рождения новоизбранного президента, а в дате его инаугурации, то есть, фактически, рождения в новом качестве.

Двадцатка состоит из двойки и ноля, имеющих собственные значения. Число 2 характеризует двойственность натуры и стремление к равновесию. Негативные стороны этого числа – склонность к зависимому положению и примиренчеству, нерешительность и пассивность, что усиливает риск потерь и недовольства собой.

Ноль в числе 20 – чистый лист, ничто. Его действие на судьбу человека или даже страны может быть разным, например, таить в себе смерть, завершение. Если верить эзотерикам, то 20 действительно не очень хорошее число.

В данном случае это еще и понедельник. В отличие от бытующего мнения о невезучести этого дня, в эзотерике все на так просто. Число понедельника – 2, его покровитель Луна, оно совпадает с двойкой в дате инаугурации, что может означать усиление и позитивных, и негативных черт этого числа.

Также астрологи отмечают, что 20 мая находится под знаком Тельца, а Зеленский – Водолей. «Земной» Телец и «воздушный» Водолей не очень хорошо ладят. Впрочем, из всех президентов Украины только Леонид Кравчук был «земным» Козерогом, но это никак не помогло ему удержаться при власти, он ее уступил Леониду Кучме, Льву по гороскопу, чья стихия – огонь. При этом Кучме удалось дольше всех посидеть в кресле президента.

Покровитель Водолея – Уран. С мая прошлого года Уран находится в Тельце, что, по мнению астрологов, хорошо для Зеленского. Само нахождение Урана в Тельце – время больших перемен (отметим – это касается всей планеты, а не только Украины), но далеко не всегда хороших. Например, такой период был с 1934-го по 1942-й годы, то есть во время Второй мировой войны.

Астрологи считают, что в этот раз для мира и Украины все обойдется гораздо меньшими потрясениями. Но борьба консервативного Тельца и либерального Водолея может нарушить равновесие в системе государства и финансов.

Резюмируя, отметим, что никоим образом не претендуем на хлеб нумерологов и астрологов. Тем паче что во время столь ответственных официальных мероприятий, как инаугурация, могут проявиться и другие знаки, которые будут толковать не один год.

Как толковали символизм не взлетевшего с первого раза голубя на инаугурации Виктора Ющенко, парламентских дверей, пожелавших закрыться перед Виктором Януковичем, и солдата почетного караула, потерявшего сознание и уронившего ружье во время инаугурации Петра Порошенко.