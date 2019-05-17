Религиозно-олигархические игры. На какой путь толкает Зеленского Коломйский?

Влияние олигархов на политику первых лиц государства могут приводить к катастрофическим последствиям. Так было 20 лет назад в России, когда Березовский продвигал Путина, так может случится в Украине, когда Коломойский рулит действиями Зеленского.

Когда я увидел отчет о встрече Зеленского с украинскими раввинами, у меня возникло стойкое ощущение дежавю, пишет на своей странице в Facebook председатель попечительского совета Объединения иудейских религиозных организаций Украины Павел Фельдблюм.

Двадцать лет назад мы все это уже проходили в «Мордоре».

Тогда Борис Абрамович Березовский решал с какими именно евреями должен встречаться президент России.

Теперь, в Украине, Игорь Валерьевич Коломойский решает, с какими именно евреями должен встречаться президент нашей страны.

Поразительно, что и в том, и в другом случае, этими евреями оказались представители движения Хабад-Любавич, лишь одного из многих направлений в иудаизме.

Однажды мне довелось лично встретиться с Березовским, это было в 2003 году в Лондоне на российском экономическом форуме. Я поймал его на лестнице и довольно резко высказал все, что давно хотел сказать в лицо по поводу его грубого вмешательства в жизнь российского еврейского сообщества.

«Считаю, – сказал я ему, – что экспансия Хабада, ответственность за которую лежит на Вашей совести, – это настоящая беда для евреев России».

Я был в полной уверенности, честно говоря, что ему глубоко наплевать на евреев вообще и российских евреев в частности, но нет, он внимательно слушал и задавал массу вопросов, так что наше общение на лестнице растянулось на добрых полчаса.

Надо сказать, что до 2000 года Березовский не был замечен в желании поддерживать какие-либо еврейские проекты, в отличие от своего заклятого конкурента Гусинского, вкладывавшего миллионы и возглавлявшего российский еврейский конгресс (РЕК).

И создавая вместе с Абрамовичем, Леваевым, Волошиным и Сурковым федерацию еврейских общин россии (ФЕОР) как альтернативу РЕК, Березовский просто выбивал из-под Гусинского еврейский стул, стратегическую для него точку опоры.

Символично, что так называемый первый съезд ФЕОР, а на самом деле собрание шалиахов (посланников) движения Хабад-Любавич, избравшее одного из посланников, раввина синагоги в Марьиной роще, уроженца Милана Берла Лазара главным раввином России, состоялось в день ареста Гусинского.

С этого момента в распоряжении раввина Лазара оказалась вся мощь административного ресурса государства российского, и он без тени смущения начал использовать ее для расчистки конкурентного пространства, подминая под себя и присваивая все, до чего удавалось дотянуться.

Взамен, демонстрируя полное отсутствие брезгливости, он вылизывал кремлевскую власть и обслуживал ее интересы.

В 2003 году Березовский, конечно, уже осознавал ситуацию, сложившуюся в еврейской общине, как еще одно негативное последствие главной своей ошибки, но исправить её уже совершенно не представлялось возможным.

Похоже, трагедия Березовского, обернувшаяся трагедией не только для России, последствия которой нам еще предстоит в полной мере осознать, может не стать уроком для другого олигарха, теперь в Украине, фамилию которого мы очень хорошо знаем.

Не знаю как кому, но для меня очевидны параллели между двумя великими комбинаторами, способными вертеть этот мир на одном пальце.

Как очевидно и то, что судьба Коломойского, чувствующего себя сегодня Бенефициаром (в отличие от Березовского с большой буквы) последних президентских выборов, так же сложится драматически.

Но куда страшнее то, что его персональная драма может стать катастрофой для всей Украины.