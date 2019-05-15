Испытание на прочность Православной церкви Украины. Причины демарша Филарета

Филарет обвинил Епифания в отступлении от предыдущих договоренностей. Досталось от него и Петру Порошенко: сыграл большую роль в получении Томоса, но «ныне отступил от обещаний и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата». Который, как оказалось, до сих пор юридически существует. Почему так – вопрос к государству, пишет на страницах «Depo.Весь мир» Юрий Васильченко.

Что же касается Епифания, то, по словам патриарха, в церкви есть разделение: Филарет отвечает за внутренние дела, предстоятель – за внешние. «Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха», – подчеркнул Филарет.

Хорошо известно, что патриарх ради создания ПЦУ пошел на уступки, в том числе личные. Но при этом он остался при своем видении развития церкви: из статуса митрополии Константинопольского патриархата она должна перейти к статусу Киевского патриархата.

То есть, стать независимой не только от Москвы, но и полностью независимой. Противников этого в ПЦУ нет, есть лишь разное видение путей и сроков. На подобных различиях, ведь глубоких противоречий не существует, играют откровенные враги украинской церкви, которые не первую неделю раскручивают тему раскола в Православной церкви в Украине. А ее на самом деле нет.

Кстати, и сам Филарет не говорит о расколе. Он говорит другое: нет общения с Епифанием, а оно должно быть (источники в самой церкви подтверждают, что Филарет и Епифаний действительно достаточно давно не общались, и за последние 5 месяцев ни разу не служили совместно). Так, он прозрачно намекает, что имеет право созвать Собор. И, судя по тому, что к нему на молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая прибыли лишь четверо епископов из более чем 60, ничем, кроме громкого скандала, это не закончится.

Пролил свет на внутренние перипетии в церкви митрополит Луцкий и Волынский Михаил. В интервью «Главкому» он, в частности, заявил об отсутствии конфликта, речь идет исключительно о «выяснении отношений», которое стало публичным, об отсутствии поддержки Филарета среди архиереев и относительно созыва Собора, а также касательно изменений в устав, и о том, что Константинополь не будет отбирать Томос. «Не надо сеять панику», – сквозной линией проходит через все интервью.

Чем же завершится демарш Филарета? Вариантов может быть несколько. Первый – плохой и для него, и для единства церкви – созыв Собора Украинской православной церкви Киевского патриархата, на котором патриарх заявит если не о разделении, то о намерениях создать свою структуру в ПЦУ. Можно предположить, что развитие ситуации именно по такому сценарию устраивает определенные политические силы в Украине, которые взяли курс на демонтаж сделанного Порошенко в церковных делах.

Недаром же представители этих политических сил то и дело подыгрывают самолюбию Филарета, называя его главным действующим лицом, благодаря которому украинская церковь получила Томос. На самом же деле эти деятели больше похожи на овец в волчьих шкурах, ведь одни из них имеют намерение расколом в ПЦУ услужить УПЦ МП и Москве, другие просто стремятся побыстрее запустить ликвидацию всего того, что было достигнуто после Революции Достоинства.

Второй вариант – усиление внутреннего конфликта, в частности, попытка успокоить Филарета совместным решением синода. Исключить его из состава главного церковного органа нельзя, согласно уставу, патриарх в синоде – пожизненно, а вот устроить ему нечто вроде товарищеского суда – вполне реально.

Но это также плохой вариант. Во-первых, не факт, что Филарет после этого успокоится. Он хочет, чтобы соблюдались договоренности, которые с ним были достигнуты, чтобы с ним советовались и уважали. Если же в отношении него будут проявлять неуважение или критиковать, то это может вызвать обратную реакцию.

Во-вторых, почтенный возраст и статус патриарха не дают морального права более молодым устраивать ему выволочку. В-третьих, враги украинской церкви только и ждут новых разборок в ПЦУ, так стоит ли лить воду на мельницу врагов?

Третий вариант – шаг навстречу. Не обмен заявлениями через СМИ, а личное общение. Вряд ли Епифанию будет сложно встретиться с Филаретом и обсудить все подводные камни. Ведь сейчас, когда не совсем понятно, каким будет внешнеполитический курс государства после избрания нового президента, каким будет внутренний курс и какой будет гуманитарная политика, украинской церкви необходимо сохранить единство.