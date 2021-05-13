SOCAR “спелся” с Роснефтью: продавать российское топливо в Украине будет азербайджанская компания?

Азербайджанская группа SOCAR будет новым экспортным оператором нефтепродуктов “Роснефти” в Украине. Не исключено, что рокировка на SOCAR была проведена на уровне руководства Азербайджана.

Азербайджанская группа SOCAR будет новым экспортным оператором нефтепродуктов “Роснефти” в Украине.

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на участников рынка.

Курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading.

На этой неделе представители топ-менеджмента Socar Trading были в Киеве и провели переговоры с крупнейшими контрагентами Proton Energy Group S.A., которая распределяла в Украине объемы “Роснефти” до апреля 2021 года.

По словам участников рынка, новый оператор не исключает, что поставки начнутся уже в мае, заявив о наличии квоты на 100 тыс. тонн дизельного топлива и 12 тыс. тонн автогаза.

В SOCAR пока не комментируют эту информацию.

Также непонятно, почему из цепочки поставок продукции “Роснефти” исчез трейдер Coral Energy, который в начале апреля провел переговоры с украинскими компаниями как новый оператор поставок. Учитывая азербайджанские корни Coral Energy, не исключено, что рокировка на SOCAR была проведена на уровне руководства Азербайджана.

Напомним, что владелец сети АЗС Glusco компания Proton Energy Group объявила о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Такое решение в компании объяснили действиями украинской власти. В частности, СБУ будто бы настоятельно рекомендовала участникам топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании.

С 2016 года Proton Energy была единственным поставщиком продукции “Роснефти” в Украине. Владелец швейцарской группы Proton Energy бизнесмен Нисан Моисеев связан с Виктором Медведчуком. Он также контролирует в Украине сеть АЗС Glusco.

Если друг оказался вдруг…

Сотрудничество азербайджанской государственной компании Socar со страной-агрессором против Украины может негативно отразится на ее деятельности в Украине.

Например, возникает вопрос о целесообразности продления дальнейших государственных контрактов. Напомним, «Сокар Украина» получил тендер на поставку 39,2 тысяч тонн зимнего дизельного топлива Министерству обороны Украины. В минувшем году она же поставила украинскому оборонному ведомству 13,5 тыс. тонн топлива.

Кроме того, сотрудничество с российской госкомпанией, которая находится в Украине под санкциями, может автоматически распространить санкции Киева и на азербайджанскую компанию.

Не говоря уже о том, что сотрудничество с россиянами может привести к бойкоту компании со стороны рядовых автолюбителей.

SOCAR начал свою деятельность в Украине в 2008 году. Компания владеет в Украине сетью АЗС и управляет 55 станциями.

Как известно, во время войны в Нагорном Карабахе коллега президент РФ Владимира Путина, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пользовался имуществом азербайджанского миллиардера Года Нисанова, другом президента Азербайджана. Что обеспечило невмешательство России в войне в Нагорном Карабахе. А дочь главы СВР дружит с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой.

В новой стратегии национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский ввел в действие в сентябре 2020 года, в перечне государств, с которыми Украина будет развивать стратегическое партнерство, присутствует Азербайджан.