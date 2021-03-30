Разведка: Россия пытается достроить «Северный поток-2» в обход санкций

Россия пытается активно обходить введенные против проекта санкции. С целью их обхода Кремль действует сразу по нескольким направлениям, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Вывод компаний-владельцев из-под санкций через механизм временной (на период до завершения работ) смены собственника.

Так, в июне 2020 ОАО «ГАЗПРОМФЛОТ» передало судно «Академик Черский» в ООО «Темрюк Транс Марин», которое в конце 2020 передало его в собственность ООО «Мортранссервис».

Также в конце июля 2020 ОАО «ГАЗПРОМФЛОТ» передало судна «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко» компании АО «Нобилиты».

Создание альтернативных возможностей для выполнения условий, необходимых для запуска трубопровода, после его достройки (сертификация и страхование).

Одним из таких вариантов является проведение сертификационных и страховочных работ собственными силами. Тема актуализировалась после того, как из проекта «Северный поток 2» (ПП2) вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Для этого 11 января Одним из таких вариантов является проведение сертификационных и страховочных работ собственными силами. 2021 создано ООО СК «Константа» (уставный капитал – 0,5 млрд руб, директор – Ю. Ершова). 13 января Банк России беспрецедентно быстро выдал лицензию на деятельность, а 5 марта Всероссийский союз страховщиков выдал разрешение работать за рубежом. Таким образом, создана основа для того, чтобы эта компания могла выступить страхователем СП 2.

Приобретение в европейских компаний оборудования/услуг для проекта СП2 мелкими партиями и с привлечением компаний-посредников

В сентябре 2020 году для трубоукладчика «Академик Черский» в итальянской компании «Nuova Patavium» приобретено оборудование для обработки краев труб и электрогидравлических энергетических блоков. Чтобы избежать санкций, была применена схема доставки продукции в Россию несколькими партиями, стоимостью не более $ 200 тыс. После того, как поступил весь комплект оборудования, его отправили в порт назначения и установили на борт “Академика Черского».

Напомним, строительство российского газопровода уже на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах “Северный поток-2” или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.