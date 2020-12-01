Пособие по безработице в Украине выросло

С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум. Именно от его размера зависит ряд социальных и трудовых выплат, в том числе и размер максимального пособия по безработице.

Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год. Так, максимальное пособие по безработице вырастет пропорционально увеличению минимума. Его размер составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря – это 2270 гривен). Таким образом, сумма пособия увеличится с 8788 гривен до 9080 гривен.

А вот размер минимальной помощи по безработице остается без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен. Напомним, что минимальное пособие получают те, кто работал в течение последнего года менее 6 месяцев.

Как ранее сообщал PolitUA, Кабмин решил выплачивать компенсации семьям погибших на Донбассе добровольцев.