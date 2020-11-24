Кабмин отложил повышение зарплат учителям еще на год

Кабинет министров Украины приостановил до 31 декабря 2021 года действие постановления КМУ №822 “Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки”. Решение было принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября.

Документ был опубликован на правительственном портале. В тексте уточняется, что пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, исключен из постановления.

Напомним, что согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривен. В пояснительной записке к проекту постановления же подчеркивается, что действие постановления отложено еще на один год “в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования”.

Справка: Кабинет министров Владимира Гройсмана своим постановлением от 10 июля 2019 года №822 решил поднять зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников с 1 января 2020 года.

Но в том же году уже правительство Алексея Гончарука постановлением от 15 ноября 2019 года №1044 остановило действие постановления до конца 2020 года, отменив повышение зарплат педагогических работников.

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