ЭкономикаНовости

В Украине хотят создать “цифровые офшоры” для IT-отрасли

Цель: обеспечить 10% ВВП Украины за счет IТ-компаний.

Министерство цифровой трансформации собирается обеспечить 10% ВВП Украины за счет IТ-компаний. Для этого айтишники получат собственный преференциальный режим.

Об этом в интервью “Сегодня” рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, речь идет о создании режима “ДияCity”.

Федоров пояснил, что это будет специальный правовой режим, который обеспечит для IТ-компаний уменьшенное налогообложение и возможность привлекать специалистов по очень гибкими контрактам.

“По сути, это специальный реестр, в который могут вступить компании и после этого быть на отдельной налоговой системе. По сути на том, на какой стадии находятся ФОПы третьей группы – платить 5% с оборота. Совокупная нагрузка будет до 11-13%. Сейчас, если компании выводят средства из страны, у них налоговая нагрузка от 20 до 40%”, – уточнил министр.

Читайте также  Продажу отеля «Днепр» могут запретить через суд

Кроме того, добавил чиновник, предприниматели IT-отрасли будут защищены от внезапных проверок правоохранительными органами, ведь санкцию на обыск получить будет трудно.

Как ранее сообщал PolitUA, выплата пенсий в Украине под угрозой.

Тоже интересно
Новости

Украина ввела санкции против Беларуси за “недружественные действия”

Новости

Всем ФОПам выплатят компенсацию за карантин: сколько получат

Экономика

Кабмин отложил повышение зарплат учителям еще на год

Экономика

МВФ требует отменить в Украине банковскую тайну

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Украина ввела санкции против Беларуси за “недружественные действия”

Всем ФОПам выплатят компенсацию за карантин: сколько получат

Кабмин отложил повышение зарплат учителям еще на год

1 из 27