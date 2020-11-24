Министерство цифровой трансформации собирается обеспечить 10% ВВП Украины за счет IТ-компаний. Для этого айтишники получат собственный преференциальный режим.

Об этом в интервью “Сегодня” рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, речь идет о создании режима “ДияCity”.

Федоров пояснил, что это будет специальный правовой режим, который обеспечит для IТ-компаний уменьшенное налогообложение и возможность привлекать специалистов по очень гибкими контрактам.

“По сути, это специальный реестр, в который могут вступить компании и после этого быть на отдельной налоговой системе. По сути на том, на какой стадии находятся ФОПы третьей группы – платить 5% с оборота. Совокупная нагрузка будет до 11-13%. Сейчас, если компании выводят средства из страны, у них налоговая нагрузка от 20 до 40%”, – уточнил министр.

Кроме того, добавил чиновник, предприниматели IT-отрасли будут защищены от внезапных проверок правоохранительными органами, ведь санкцию на обыск получить будет трудно.

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