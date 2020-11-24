МВФ требует отменить в Украине банковскую тайну

Фонд также выступает за введение добровольного декларирования.
Банковская тайна в Украине должна быть отменена. Государственная налоговая служба в свою очередь должна получить неограниченный доступ к информации о счетах налогоплательщиков.
Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда о технической помощи Украине, сообщил “Интерфакс-Украина“. При этом отмечается, что МВФ поддерживает введение косвенного метода контроля за уплатой налогов и выступает за введение механизма добровольного декларирования.
По мнению Фонда, предложенный ими подход позволит усилить ответственность налогоплательщика, а в случае введения механизма одноразового добровольного декларирования – воспользоваться им.
В настоящее время в Украине доступ к финансовой информации налогоплательщиков защищен законом о банковской тайне. Соответственно налоговая может получить эти данные только по решению суда в каждом конкретном случае.
“Это серьезно снижает эффективность косвенного метода, который работает лучше всего, полагаясь на масштабный анализ данных”, – подчеркивается в отчете МВФ.
Как ранее сообщал PolitUA, выплата пенсий в Украине под угрозой.