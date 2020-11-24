ЭкономикаНовости

МВФ требует отменить в Украине банковскую тайну

Фонд также выступает за введение добровольного декларирования.

Банковская тайна в Украине должна быть отменена. Государственная налоговая служба в свою очередь должна получить неограниченный доступ к информации о счетах налогоплательщиков.

Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда о технической помощи Украине, сообщил “Интерфакс-Украина“. При этом отмечается, что МВФ поддерживает введение косвенного метода контроля за уплатой налогов и выступает за введение механизма добровольного декларирования.

По мнению Фонда, предложенный ими подход позволит усилить ответственность налогоплательщика, а в случае введения механизма одноразового добровольного декларирования – воспользоваться им.

В настоящее время в Украине доступ к финансовой информации налогоплательщиков защищен законом о банковской тайне. Соответственно налоговая может получить эти данные только по решению суда в каждом конкретном случае.

Читайте также  Нардепы переписывают «антиколомойский» законопроект

“Это серьезно снижает эффективность косвенного метода, который работает лучше всего, полагаясь на масштабный анализ данных”, – подчеркивается в отчете МВФ.

Как ранее сообщал PolitUA, выплата пенсий в Украине под угрозой.

Тоже интересно
Новости

Украина ввела санкции против Беларуси за “недружественные действия”

Новости

Всем ФОПам выплатят компенсацию за карантин: сколько получат

Экономика

Кабмин отложил повышение зарплат учителям еще на год

Экономика

В Украине хотят создать “цифровые офшоры” для IT-отрасли

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Украина ввела санкции против Беларуси за “недружественные действия”

Всем ФОПам выплатят компенсацию за карантин: сколько получат

Кабмин отложил повышение зарплат учителям еще на год

1 из 43