МВФ требует отменить в Украине банковскую тайну

Фонд также выступает за введение добровольного декларирования.

Банковская тайна в Украине должна быть отменена. Государственная налоговая служба в свою очередь должна получить неограниченный доступ к информации о счетах налогоплательщиков.

Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда о технической помощи Украине, сообщил “Интерфакс-Украина“. При этом отмечается, что МВФ поддерживает введение косвенного метода контроля за уплатой налогов и выступает за введение механизма добровольного декларирования.

По мнению Фонда, предложенный ими подход позволит усилить ответственность налогоплательщика, а в случае введения механизма одноразового добровольного декларирования – воспользоваться им.

В настоящее время в Украине доступ к финансовой информации налогоплательщиков защищен законом о банковской тайне. Соответственно налоговая может получить эти данные только по решению суда в каждом конкретном случае.

“Это серьезно снижает эффективность косвенного метода, который работает лучше всего, полагаясь на масштабный анализ данных”, – подчеркивается в отчете МВФ.

Как ранее сообщал PolitUA, выплата пенсий в Украине под угрозой.