Власть не готова к противостоянию этим угрозам, считает он.

Украина впервые за годы независимости стоит перед совокупностью угроз такого масштаба, что они способны погрузить страну в политический и экономический Армагеддон в ближайшие несколько месяцев.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-министр финансов и экс-советник руководителя Офиса президента Украины Игорь Уманский. По его словам, сейчас на страну надвигаются четыре угрозы – экономическая, медицинская, социальная и военная. Причем власть к противостоянию с ними не готова.

“Вынужден констатировать, что остановить коррупцию так и не удалось. Спрут как был, так и остается. Коррупция увеличивается в геометрической прогрессии. Принудительное тотальное применение РРО может привести к коллапсу в системе отношений “налогоплательщик – налоговая администрация”. Бизнес будет вынужден перейти в тень”, – предупреждает Уманский.

Второй угрозой, уверен он является коронавирус. Уманский подчеркивает: кислорода в больницах нет, КТ не приобретены, ИВЛ не приобретены, а национальная служба здоровья заявляет, что у них не хватает средств даже на зарплату медицинским работникам.

А “ковидный фонд”, который я создавал для поддержки медиков, пациентов и бизнеса продолжает направляться на финансирование дорог.

“Сейчас у власти еще есть время минимизировать последствия экономического кризиса. Если этого не сделать все эти всадники Апокалипсиса (экономический, социальный, медицинский, военный кризисы) придут в Украину и произойдет паралич властных институтов, бюджетный кризис, скачок курса доллара до 35 гривен, миллионы безработных и коллапс государства”, – подчеркивает Уманский.

По его мнению, существует ряд критически важных мер, принятие которых поможет избежать вышеперечисленных кризисов:

провести секвестр и внести изменения в закон “О государственном бюджете 2020” для уменьшения расходов;

срочно поднять вопрос реструктуризации государственного долга;

убрать из Бюджета 2021 все “коррупционные хотелки”, которые заложил туда парламент и правительственные лоббисты, высвободив таким образом миллиардные ресурсы;

за счет высвобожденных ресурсов защитить отечественного производителя, создав в 2021 году точки роста экономики;

предоставить приоритет бюджетным расходам инвестиционного характера (расходам на развитие) исключительно на точки роста;

запустить систему кредитно-экспортного агентства;

допустить бизнес к кредитному ресурсу;

пересмотреть нормативную базу НБУ по оценке рисков, иначе о росте, которое правительство заложило в проект бюджета на 2021 год не может идти речи;

немедленно остановить распродажу объектов государственной собственности, в первую очередь государственных земель сельскохозяйственного значения, а на основе этих активов создать земельный банк и через прозрачное использование этого актива создавать точки роста в АПК.

Это минимальный набор шагов, которые позволят государству и каждой украинской семье пройти через экономический, социальный, медицинский, военный и, как следствие, политический кризисы.

Сьогоднішня пресконференція викликала ажіотаж в медіа. Для вас тут зібрав ключові тези. Україна вперше за роки… Опубликовано Ihor Umanskyi Среда, 18 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, выплата пенсий в Украине оказалась под угрозой.