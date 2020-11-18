В Украине около 100 миллиардов запланированных в бюджете расходов на 2020 год оказались под угрозой срыва. Это ставит под угрозу выплату пенсий и зарплат.

Как сообщает OBOZREVATEL, об этом во время пресс-конференции у стен Верховной Рады 18 ноября заявил бывший министр финансов, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, Игорь Уманский. По его словам, эти деньги должны были получить за счет новых кредитов.

“Доходная часть после секвестра выглядит как такая, которая может быть выполнена до конца года. Вместе с тем 300 миллиардов гривен плановых расходов, которые должны быть обеспечены заимствованиями – под угрозой. Удалось обеспечить чуть больше 100 миллиардов. И к концу года 100 миллиардов расходов окажутся под угрозой. В первую очередь это риски для социальной группы – пенсий, зарплат, коммунальных платежей”, – сказал Уманский.

При этом бывший министр подчеркнул, что ситуацию можно исправить. В COVID-фонде есть 26 миллиардов гривен неиспользованных средств. Их нужно направить на медицинскую инфраструктуру, тесты и зарплаты.

“За 10 месяцев COVID-фонд на 40 миллиардов гривен израсходован… Медицинская инфраструктура не создана. Подготовка ко второй волне провалена. В этих условиях обесценения активов и потери доверия проводить тотальную приватизацию и распродажу государственной земли является неразумным”, – подытожил Уманский.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине решили пересчитать пенсии.