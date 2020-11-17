Голосование за Госбюджет-2021 на грани срыва: в “Слуге народа” уже готовы извиняться

Об этом заявил один из “слуг народа”.

Народные депутаты Украины должны извиниться перед украинцами за то, что бюджет страны на 2021 год не примут вовремя. Напомним, что согласно Бюджетному кодексу, полностью рассмотреть документ должны до 1 декабря.

Об этом Укринформу заявил глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики, “слуга народа” Даниил Гетманцев. По его словам, парламент никак не сумеет вписаться в установленный срок.

Мы, очевидно, не впишемся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, что не придерживаемся этого срока.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда Верховная Рада нарушает Бюджетный кодекс и голосует за госбюджет накануне Нового года. В 2020 году ситуацию осложняет то, что целый ряд депутатов, в том числе и спикер Дмитрий Разумков, находится на самоизоляции. По закону же голосовать парламентарии могут только в стенах Рады.

Как ранее сообщал PolitUA, в Раде заговорили об отмене “карантина выходного дня”.