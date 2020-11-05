Верховная Рада приняла госбюджет-2021

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Государственного бюджета на 2021 год. “За” проголосовали 275 парламентариев.

Об этом сообщается на официальном telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам премьера, парламенту и Министерстве финансов пришлось рассмотреть более двух тысяч правок к документу.

“Рассчитываем на дальнейшее конструктивное сотрудничество с парламентариями. Ведь вовремя принятый бюджет – это ответственность перед людьми и общинами, которые впервые будут формировать свои местные бюджеты”, – написал Шмыгаль.

В свою очередь украинский политик Борислав Береза акцентировал внимание на том, что фракция “Слуга народа” отдала за проект госбюджета лишь 209 голосов. Остальные голоса распределились следующим образом:

“Довіра”: 20;

“Батькивщина”: 19;

“За майбутнє”: 16;

Внефракционные: 11;

“Итого 275 голосов. Интересно, а что кому за это пообещали. Без этого бы голоса не собрали. Это 100%”, – заверил Береза.

Как ранее сообщал PolitUA, по словам главы совета НБУ, за 3,5 года из Украины вывели 25 миллиардов долларов.