Верховная Рада приняла госбюджет-2021

В первом чтении “за” проголосовали 275 депутатов.
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Государственного бюджета на 2021 год. “За” проголосовали 275 парламентариев.
Об этом сообщается на официальном telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам премьера, парламенту и Министерстве финансов пришлось рассмотреть более двух тысяч правок к документу.
“Рассчитываем на дальнейшее конструктивное сотрудничество с парламентариями. Ведь вовремя принятый бюджет – это ответственность перед людьми и общинами, которые впервые будут формировать свои местные бюджеты”, – написал Шмыгаль.
В свою очередь украинский политик Борислав Береза акцентировал внимание на том, что фракция “Слуга народа” отдала за проект госбюджета лишь 209 голосов. Остальные голоса распределились следующим образом:
- “Довіра”: 20;
“Батькивщина”: 19;
“За майбутнє”: 16;
Внефракционные: 11;
“Итого 275 голосов. Интересно, а что кому за это пообещали. Без этого бы голоса не собрали. Это 100%”, – заверил Береза.
Как ранее сообщал PolitUA, по словам главы совета НБУ, за 3,5 года из Украины вывели 25 миллиардов долларов.