ЭкономикаПолитика

Верховная Рада приняла госбюджет-2021

В первом чтении “за” проголосовали 275 депутатов.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Государственного бюджета на 2021 год. “За” проголосовали 275 парламентариев.

Об этом сообщается на официальном telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам премьера, парламенту и Министерстве финансов пришлось рассмотреть более двух тысяч правок к документу.

“Рассчитываем на дальнейшее конструктивное сотрудничество с парламентариями. Ведь вовремя принятый бюджет – это ответственность перед людьми и общинами, которые впервые будут формировать свои местные бюджеты”, – написал Шмыгаль.

Госбюджет 2021 - голосованиеВ свою очередь украинский политик Борислав Береза акцентировал внимание на том, что фракция “Слуга народа” отдала за проект госбюджета лишь 209 голосов. Остальные голоса распределились следующим образом:

  • “Довіра”: 20;
    “Батькивщина”: 19;
    “За майбутнє”: 16;
    Внефракционные: 11;
Читайте также  Война за Азовское море: на кону миллиарды гривен украинской экономики

“Итого 275 голосов. Интересно, а что кому за это пообещали. Без этого бы голоса не собрали. Это 100%”, – заверил Береза.

Как ранее сообщал PolitUA, по словам главы совета НБУ, за 3,5 года из Украины вывели 25 миллиардов долларов.

Тоже интересно
Политика

Скандал с КСУ: “Слугам народа” приказали пугать людей “новым…

Политика

В “Слуге народа” ответили на обращение Владимира Зеленского

Политика

“Сами в отставку захотят”: в Раде предложили вариант…

Политика

“Украина на грани катастрофы”: Зеленский обратился к “слугам…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Скандал с КСУ: “Слугам народа” приказали пугать людей “новым Майданом”

В “Слуге народа” ответили на обращение Владимира Зеленского

“Сами в отставку захотят”: в Раде предложили вариант “разгона” КСУ

1 из 333