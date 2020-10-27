Но на сотрудничество с МВФ это не повлияет.

Несмотря на то, что из Украины за последние три с половиной года вывели более 25 миллиардов долларов, это никак не повлияет на сотрудничество государства с МВФ.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. При этом он уточнил, что только дивидендов в пользу резидентов вывели на 8,5 миллиардов долларов, а также процентов по прямым инвестициям – еще на 1,6 миллиарда долларов.

“Около четырех пятых дивидендов в пользу нерезидентов было выплачено в низконалоговые юрисдикции, среди которых выделяются Кипр и Нидерланды”, – отдельно подчеркнул Данилишин.

Тем не менее, уверен он, украинская сторона профессионально и ответственно выполняет свои обязательства в рамках Соглашения Стенд-бай с МВФ. Так, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина выполнила все условия первого пересмотра программы, что позволяет стране рассчитывать на получение следующих кредитных траншей.

“Вместе с тем, по моему мнению, Украина прежде всего отстаивать национальные интересы в вопросах сотрудничества с международными финансовыми организациями. Убежден, что ответственно выполняя свои обязательства перед международными партнерами не следует забывать о значительных внутренних резервах финансовых ресурсов, которые покидают страну из-за несовершенства действующей системы налогового и валютного регулирования”, – написал Данилишин.

СТРАТЕГІЧНОМУ ПАРТНЕРСТВУ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ НІЧОГО НЕ ЗАГРОЖУЄ Попри чисельні спекуляції на тему… Опубликовано Богданом Данилишиным Понедельник, 26 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, реформа управления государственными компаниями в Украине оказалась под угрозой.