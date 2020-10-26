В Украине возобновили добычу золота

В Закарпатской области, после пятнадцати лет простоя возобновили добычу золота. В госбюджет этот проект должен приносить до 250 000 гривен налогов ежегодно.

Об этом сообщили в пресс-службе местной облгосадминистрации. По их словам, планируется перерабатывать до 500 000 тонн руды в год.

“Мы поддержали зарубежного инвестора и запуск проекта по добыче золота и полиметаллов, которые есть на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому никаких добывающих процессов тут не происходило”, – уточнил глава Закарпатской области Алексей Петров.

Сейчас же на месте уже работает обогатительная фабрика “Avellana Gold”. По словам руководителя украинского представительства “Avellana Gold” Андрея Смолина, на фабрику уже наняли более тридцати сотрудников.

“Металла из нашей продукции будет хватать для производства 300 000 аккумуляторов в год, что позволит перекрыть нужды страны в импорте цинка”, – заверил гендиректор “Avellana Gold” Брайан Севедж.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине продолжает расти объем рынка нелегальных сигарет.