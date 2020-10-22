Курс доллара в Украине продолжает падение – НБУ

Официальный курс валют в Украине 22 октября был установлен на уровне 28,27 гривен за доллар. Это на десять копеек ниже по сравнению с банковским днем 21 октября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального Банка Украины. Так, официальный курс гривны к доллару на 22 октября равен 28,2737 гривен за 1 доллар (-0,097 грн). При этом курс доллара на 21 октября был равен 28,3707 гривен за 1 доллар.

Соответственно, официальный курс доллара к гривне снижается уже второй день подряд. Это происходит на фоне роста курса на прошлой неделе.

Курс доллара на Межбанке

На Межбанке, по состоянию на 10:00 21 октября 2020 года, курс в продаже по сравнению с предыдущей сессией упал на 4 копейки: до 28,32 гривен за доллар. Курс доллара в покупке снизился до 28,30 гривен за доллар. При этом выросло евро: курс составил 33,57 гривен за евро, что на шесть копеек выше предыдущего показателя.

Как ранее сообщал PolitUA, в проект государственного бюджета на 2021 год был заложен курс доллара по 29 гривен.