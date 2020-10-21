Объемы продаж контрабандных и контрафактных табачных изделий в Украине растут. В августе 2020 года доля нелегального рынка составила 6,9%, по сравнению с 6,6% за весь 2019 год.

Об этом со ссылкой на генерального директора табачной компании “JTI Украина” Пола Холлоуэя сообщает “НВ”. Потери госбюджета за восемь месяцев 2020 года составили 4,5 миллиарда гривен, в то время как за весь 2019 год уровень потерь был около 4,7 миллиарда гривен.

“Рост акцизов приводит к росту цены. Когда сигареты становятся слишком дорогими для потребителя, спрос на нелегальные сигареты также растет. Возникает замкнутый круг: чем выше цена на легальные сигареты, тем больше спрос на нелегальные сигареты, тем больше предложений”, — пояснил Холлоуэй.

Контрабандисты тем временем ищут все новые способы для нелегальных поставок сигарет. Для этого используются даже дроны и самолеты, рассказал первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко. По его словам, в 2020 году уже были арестованы два легкомоторных самолета. При этом до 60% контрабанды по прежнему идет через морские порты.

По мнению и.о. председателя Государственной фискальной службы Сергея Солодченко, криминализация контрабанды — это один рычагов влияния на долю нелегальной продукции. Он заверяет, что его ведомство занимается поисков складов, на которых хранится нелегальная продукция. Например, за 9 месяцев 2020 года налоговая милиция изъяла из незаконного оборота 11,5 миллионов пачек табачных изделий и 164,3 тонны табака.

Как ранее сообщал PolitUA, в Польше задержали украинцев за подпольное производство сигарет.