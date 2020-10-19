ЭкономикаНовости

“Бизнес уважаемых людей”: за три года из Украины вывели свыше 20 миллиардов долларов

Из них пять миллиардов – на Кипр.

За последние три года из Украины за рубеж вывели 22,4 миллиарда долларов. Это 624 миллиарда гривен.

Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Он подчеркнул, что пять миллиардов долларов из указанной суммы ушли на Кипр. Еще четыре – в Нидерланды, три – в Великобританию и два – в Германию.

“Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов – то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели 22 миллиарда долларов. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка 90 миллиардов в год контролируемых операций”, – уточнил Любченко.

Исходя из данных, которыми располагает Государственная налоговая служба, из выведенной суммы было уплачено десять миллиардов долларов дивидендов и 630 миллионов долларов налогов. Средняя налоговая ставка составила 2,8%.

Читайте также  Азовский кризис: Россия тянет руки к Северо-Крымскому каналу

При этом глава ведомства заявил, что механизм трансфертного ценообразования (ТЦО) позволит оставить в стране приблизительно 30-40 миллиардов долларов прибыли.

“Моя позиция – создать условия, когда страна немного отдохнет от нечестной игры”, – подвел итог Любченко.

Как ранее сообщал PolitUA, реформа управления государственными компаниями в Украине оказалась под угрозой.

Тоже интересно
Экономика

Минфин прогнозирует снижение стоимости газа в новом отопительном сезоне

Экономика

Украинский бизнес просит Зеленского не повышать минимальную зарплату

Новости

Доллар и евро в Украине неожиданно подешевели

Экономика

Чеки через SMS, а касса не обязательна: как украинские магазины изменились раз и…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Минфин прогнозирует снижение стоимости газа в новом отопительном сезоне

Украинский бизнес просит Зеленского не повышать минимальную зарплату

Доллар и евро в Украине неожиданно подешевели

1 из 21