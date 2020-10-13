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Минфин прогнозирует снижение стоимости газа в новом отопительном сезоне

Об этом заявил министр финансов Украины.

Цены на газ в отопительном сезоне 2020-2021 года будут ниже, чем в предыдущем. В целом же новый сезон пройдет без каких-либо проблем и осложнений.

Об этом в интервью thepage.ua заявил министр финансов Сергей Марченко. Он пояснил, что на украинском рынке появилось куда больше поставщиков газа и теперь есть возможность решать, с кем лучше работать.

“Я сказал бы, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне”, – уточнил Марченко.

Он также отдельно подчеркнул, что цены на газ не будут резко повышаться.

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“Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен – ниже, чем в прошлом году, если считать в целом”, – добавил министр.

Как ранее сообщал PolitUA,Украина начала получать газ из Греции.

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