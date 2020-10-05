“Украине нужно выбрать между ремонтом Таврии и созданием Теслы”, – экс-министр Милованов

Государством должны управлять романтики, а не опытные профессионалы. Теоретики, а не практики. Наивные лидеры, а не опытные прагматисты.

Об этом в своем Фейсбуке написал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

“Ибо первые хотят и будут пытаться изменить страну, а вторые верят, что ничего изменить нельзя и будут защищать статус кво. А Украине нужны быстрые революционные изменения системы к лучшему, а не постепенные, осторожные, компромиссные шаги”, – считает Милованов.

Он пояснил свою позицию на примере. “Машина Таврия. Водитель – практик и хазяйственник. Имеет 20 лет опыта. Изучил всю машину. Может вытеснить из нее максимум. Отремонтировать за полчаса сложную проблему. Это опытный профессионал. Но нам все равно не нравится ездить с ним. Проблема не в нем, а Таврии. Потому что мы хотим Тесла”, – считает экс-министр.

“Способен ли этот профессионал разработать Тесла? Нет. Потому что он не может себе представить Тесла. Он не верит в Тесла. Он не хочет ничего менять. Он гордится своими профессиональными навыками и умением управлять Таврией, ремонтировать ее, и выжимать из нее максимум.

Действительно, если бы он хотел что-то изменить, он давно сменил работу. Он бы пытался изобрести новую машину. А не терял время на ремонт старой.

Для того, чтобы построить Тесла нужен человек который немножко того … которая отличается от других. Которая романтично верит в лучшее будущее. Которая готова экспериментировать и которая ненавидит статус кво”, – добавил Милованов.

По его мнению, Украине нужно выбрать между ремонтом Таврии и созданием Теслы. Но пока получается, что последние 30 лет мы пытаемся ремонтировать Таврию. В то время как мир изобретает Тесла.

“А та часть общества и бизнеса, верящие в Теслу и делает что-то для этого, находятся в тени и воспринимается большинством как какие-то фрики. И это должно измениться. Романтики и фрики должны стать примером, ролевыми моделями в обществе. А опытные хазяйственникы начать восприниматься как лузеры. Успехом должно стать создание нового, а защита старого пониматься как проигрышная стратегия”, – уверен экс-министр.