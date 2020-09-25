Меньше кормить и больше доить: отношения государства и бизнеса так и не меняются

Украинское государство при президенте Владимире Зеленском и монобольшинстве «Слуг народа»все больше и больше деградирует. Еще один украинский бизнес намерен покинуть страну из-за проблем по вине государства, пишет на своей странице в Facebook владелец интернет-магазина тканей «Текстиль-Контакт» украинский бизнесмен Александр Соколовский.

«Увы, но «минус один», – пишет бизнесмен.

Сегодня увидел пост бизнесмена и инвестора Владимира Школьника о том, что он принял решение перенести производство в одну из стран Евросоюза, и пока решает в какую. И это не спонтанное решение на эмоциях, а просчитываемый уже давно шаг.

«К сожалению, пока не поменяется парадигма отношения власти к бизнесу, основа которой, что бизнес должен страдать, ничего нам не светит!», – отмечает Соколовский.

«Пока власть не поймет, что она всего лишь сервис для налогоплательщиков, которые и есть вершина пирамиды государства, а не силовики и решалы, толку не будет», – уточнил он!

Пока «друзьям – все, врагам -закон», а предприниматели для силовиков – это безлимитная дойная корова, то и бизнес-климат у нас будет комфортен только «для любителей схем и договорняков…», – отмечает бизнесмен.

«Вот что пишет Владимир Школьник», – подчеркивает Соколовский.

Далее он приводит цитату бизнесмена Школьник, решившего полностью вывести свой бизнес из страны. Все дело, как раз, в том ворохе препятствий, которое государство создает для бизнеса.

«Каждый день я отвечаю на вопросы. Чуть больше месяца назад в одном из интервью я сказал, что мы собираемся переносить производство Шерпов из Украины в Европу. Почему-то эта новость вызвала резонанс», – цитирует Соколовский пост Школьника.

«Даже Forbs об этом написал. Сейчас я постараюсь в двух словах объяснить, почему производства здесь не будут конкурентоспособными, и почему мы уходим», – добавил он.

При это отмечается, что как только бизнесмен объявил о том, что выводит свой бизнес из страны, чиновники «встрепенулись» и начали засыпать его вопросами. Школьника очень подробно объяснил что ему нужно.

«Сразу после публикации на нас обрушились обращения чиновников разного уровня – что нужно сделать, чтобы вы изменили решение? Наш ответ был простым – нам не нужны гранты, не нужны бесплатные кредиты, не нужны деньги от государства», – продолжает цитировать Соколовский пост Школьника.

«Хотя все это высокопоставленные лица европейских государств нам официально предлагают. Нам нужно лишь то, за что платим налоги– безопасность бизнеса, прозрачная структура конкуренции, помощь в продвижении нашего товара в мире от государственных институтов Украины», – подчеркивает он проблему еще одной цитатой Школьника.

Увы, но «-1»Сегодня увидел пост бизнесмена и инвестора Владимира Школьника о том, что он принял решение перенести… Geplaatst door Александр Соколовский op Vrijdag 25 september 2020

При это следует отметить, что никто из чиновников так и не взялся помочь решить проблемы с которыми столкнулись бизнесмены по вине государства. Можно констатировать полную смерть украинского государства.

«Никто, никто из чиновников нам не обещал помочь в этом. Это не потому, что они не хотят, а потому, что не могут. Государственные институты не работает вообще. То есть работают, но сами на себя», – отмечает Соколовский, цитируя пост Школьника.

«Мы никогда не получали никакой помощи от государства, всегда инвестировали свои честно заработанные деньги, с которых до этого уже оплатили все налоги. Поэтому чувствуем себя свободными от всяких обязательств, и будем стараться заработать и прокормить свои семьи,оставаясь честными и незаангажированными», – подытожил Соколовский цитируя Школьника.