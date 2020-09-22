МВФ: Очковтирателям и беспредельщикам денег не дают

Краткий перевод с дипломатического: пока вы не начнете вести себя прилично, не возобновите программу МВФ, не проведете судебную реформу, денег не будет.

«ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого стране нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования, касающиеся верховенства права». Это цитата Жозепа Борреля, пишет на своей странице в Facebbok специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

Он главный в ЕС по Украине. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел.

«Денег нет, но вы держитесь», – пишет эксперт.

«Хотя нет. Деньги есть. И много. Но вам пока не дадим, потому что вы украдете», – отмечает он.

Краткий перевод с дипломатического: пока вы не начнете вести себя прилично, не возобновите программу МВФ, не проведете судебную реформу, не прекратите атаку на антикоррупционную реформу, денег не будет.

«И да, адепты идеи «послать Запад» могут говорить, что коварный ЕС хочет взять судебную систему Украины под контрольт», – подчеркивает Фурса.

Только вот они так и не придумали ответ на вопрос, зачем это ЕС. И у ЕС нет конфликта интересов в отсутствии верховенства права в Украине.

«А у украинских олигархов есть. В этом то и вся суть. ЕС хочет, чтобы в Украине выстроили систему правосудия. И это их единственный интерест», – отмечает Фурса.

«Другого просто не придумаете. А украинским олигархам и чиновникам это не нравится. Потому что им и так хорошот», – добавляет он.

Но вот беда. Деньги очень нужны. Потому что когда все хорошо, то хорошо, что за коррупцию не сажают. А вот когда все плохо, и в стране нет судов, то могут повесить и на березе.

«Дилемма украинского коррупционера. И бороться с коррупцией не хочется. И висеть на березе не хочется. Раньше спасал Путинт», – подчеркивает Фурса.

ЕС готов предоставить Украине EUR1,2 МЛРД Макрофинансовой помощи, но для этого стране нужно конструктивно… Geplaatst door Sergey Fursa op Dinsdag 22 september 2020

Но теперь если возьмешь деньги у него, то тоже можно оказаться на березе.

«Выбора нет. Надо делать реформу. Но так ведь не хочется. И всегда кажется, что может удастся пропетлятьт», – отмечает Фурса.

И они ставят на кон экономику Украины, потому что не хотят, чтобы Запад мешал им воровать. А украинцы им хлопают. Мазохисты, не иначе. Украинцы, не чиновники. И не олигархи.

«В общем, денег в ближайшее время не будетт», – подытожил Фурса.