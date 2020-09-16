Старые бюджетные грабли: печатный станок вместо МВФ

Новый бюджет – это повторение пути 2012−2013 гг, когда страна жила в долг, жила не по средствам. Умножьте это на желание печатать деньги.

Пирамида ОВГЗ – говорили ранее «слуги народа». И говорили в тот момент, когда долговая нагрузка снижалась, пишет на своей странице в Facebbok специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

«Теперь они подают бюджет, в котором дефицит 6% от ВВП. И финансировать этот дефицит собираются с помощью… ОВГЗ», – пишет эксперт.

«Л – логика. П – последовательность», – отмечает он.

Причем, очевидно, что никакие иностранцы уже не придут. Тем более, тут уголовные дела открывают, как они посмели приходить и зарабатывать в прошлый раз.

Но просто не придут, потому что не верят в светлое будущее гривни.

«И постепенно объем ОВГЗ в собственности нерезидентов сокращается. Иностранцы выходят», – подчеркивает Фурса.

А значит, надо справляться собственными силами. И в этом году, с дефицитом бюджета в 7,5% от ВВП и в следующем, с дефицитом в 6% от ВВП.

«Что это значит? Ответ может быть только один. И он вам не понравится. Ответ – печатный станок», – уточняет Фурса.

«Они называют это по-разному. И даже по-умному. Но это все равно будет печатный станок», – добавил он.

И если раньше, когда приходили иностранцы, когда шла продажа доллара, эмиссия гривни была, но была обеспеченной, и сопровождалась ростом резервов, то теперь картина развернется.

Цитата апологета печатного станка, Данилишина, более чем красноречива: «Поскольку почти 80% потребностей в финансировании бюджета предполагается покрывать за счет внутренних заимствований, это ставит соответствующие требования по вместимости и ликвидности рынка ОВГЗ, особенно вторичного рынка. В данном контексте важно обеспечить эффективность работы НБУ как независимого монетарного регулятора и органа, отвечающего за стабильность финансовых рынков».

Если перевести это с языка чиновника на человеческий язык, это означает, что финансировать бюджет будет Нацбанк.

«А Нацбанк может его финансировать лишь одним способом. Включать станок», – подчеркивает Фурса.

В 2019 году дефицит бюджета был чуть больше 2% от ВВП. И долговая нагрузка снижалась. При всех разговорах о долговых петлях от МВФ и пирамидах ОВГЗ – долговая нагрузка падала.

«На начало 2020 года отношение госдолга к ВВП достигло уровня в 50%. При том, что 2017 год начинали на уровне 80% от ВВП», – отмечает Фурса.

В общем, пока не было популизма, пока слушались МВФ, долговая нагрузка снижалась. А сейчас мы начали себе ни в чем не отказывать, живем не по средствам, кинули МВФ, и вдруг ОВГЗ – больше не пирамида, а именно то, что нужно.

«Уже на конец 2020 года, если правительство сможет найти финансирование для дефицита, отношение госдолга к ВВП вырастет до 65%», – подчеркивает Фурса.

И если в начале года мы могли говорить, что это оправдано. Ведь коронавирус. И рост связан с тем, что надо с ним бороться. Ведь так поступают во всем мире. В итоге, дефицит увеличили, а деньги на борьбу не потратили.

«Нет ни одной эффективной программы по поддержке бизнеса. Да, строят дороги, что, возможно, и поддерживает чей-то бизнес, но вряд ли ту сферу, что пострадала от карантина», – отмечает Фурса.

Объясняя, что иногда эти дороги ведут к больницам. Считая, видимо, всех вокруг идиотами. Но это такое. В любом случае, коронавирусом нельзя теперь объяснять резкий рост госдолга. Коронавирус не причем.

«И к росту долга в следующем году, неизбежного в связи с таким высоким уровнем дефицита, коронавирус точно будет не причем», – подчеркивает Фурса.

«Что это такое? Это повторение пути 2012−2013 гг.», – уточнил он.

Когда страна жила в долг. Жила не по средствам. Умножьте это на желание печатать деньги. Ведь в долг будут готовы давать все меньше и меньше. Ведь каждый кризис уникален по-своему.

«Особенно тот, который вы создаете своими руками», – отмечает Фурса.

Бюджет печатного станкаПирамида ОВГЗ – говорили они. И говорили в тот момент, когда долговая нагрузка… Geplaatst door Sergey Fursa op Woensdag 16 september 2020

Сейчас, таким образом, создаются основы следующего кризиса. Разрушаем основы макроэкономической стабильности.

«Это тоже умное слово. Но по факту оно означает, что у нас стабильный курс и низкая инфляция», – подчеркивает Фурса.

А разрушая эту самую пресловутую макроэкономическую стабильность, вы получаете резкую девальвацию и резкий рост цен. И сейчас мы все делаем, чтобы получить такой результат.

«Не сразу. У нас есть запас прочности. Но чем дальше, тем больше подходит фраза – у нас был запас прочности», – подытожил Фурса.