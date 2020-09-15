Бюджет-2021: конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты

Что не так с бюджетом Украины на 2021 год? Давай-те подробно разберемся с содержимым этого документа, который уже одобрил Кабмин.

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год и направило его в парламент. Сразу несколько вещей делают этот бюджет опасным для макроэкономической стабильности, пишет на страницах портала «Центра экономической стратегии» заместитель директора центра Мария Репко.

Во-первых, заложенные в бюджет 270 млрд гривен дефицита – на уровне около 6% ВВП – это очень большая сумма. Финансирование такого дефицита будет означать наращивание государственного долга, и этот долг будет дорогим.

«Ведь дешевых средств институциональных кредиторов на его покрытие не хватит, а еще нужно погашать долги прошлых лет», – пишет эксперт.

С такими долгами суммарная потребность в финансировании составит более чем 555 млрд грн или примерно $20 млрд. Мы хотели бы видеть гораздо более взвешенный подход, и содержание бюджетного дефицита в рамках 3% ВВП.

Во-вторых, инфляционный прогноз в 7.3%, который заложен в бюджет, сильно превышает фактическую инфляцию, которая наблюдается в этом году (2.4% по результатам августа).

«Это означает, что чиновники рассчитывают на «инфляционный налог», когда рост цен приведет к увеличению номинальных сумм налогов и, соответственно, позволит профинансировать крупные расходы», – отмечает Репко.

Но последний показатель инфляции близок к 2%, целевой показатель НБУ – 5%, то есть правительство с высокой вероятностью может не получить доходов, на которые сейчас рассчитывает.

«Лучшие практики – закладывать консервативный макроэкономический сценарий по доходам – это то, что должно было бы использовать правительство в условиях кризиса», – подчеркивает Репко.

Зато доходы раздули, причем не только из-за повышенного прогноза инфляции, но и, по словам Сергея Марченко на брифинге, с прогнозом НДС заложили детенизацию, что также опасно.

В-третьих, повышение минимальной заработной платы, заложенное в бюджет, для экономики при этом откровенно вредно. Оно создает ряд рисков и искажений экономических стимулов, с которыми Украине придется жить не один год.

«Это и повышение налоговой нагрузки и увеличение расходов бюджета, и искривление стимулов к инвестициям в пользу потребления (преимущественно импортных товаров), и новый виток проблемы «упрощенной» оплаты труда бюджетников, когда минималка для условной санитарки не намного меньше, чем ставка врача-хирурга или ставка уборщицы – чем ставка преподавателя университета», – отмечает Репко.

Детально проанализировать структуру расходов можно будет только после публикации таблиц к государственному бюджету, но есть обоснованные сомнения, что эти расходы были тщательно пересмотрены с целью оптимизации и повышения эффективности.

«Несколько рабочих групп из обзоров расходов – практика, основанная несколько лет назад – или не начали работу в этом году вообще, или еще не закончили ее», – подчеркивает Репко.

Среднесрочное бюджетное планирование, соответствие расходов верхнеуровневым целям правительства, тщательный пересмотр функций по всем линейным министерствам – это то, что должно было быть сделано несколько лет назад и что должно делаться на регулярной основе.

К сожалению, в этом году «политическая целесообразность», судя по действиям правительства и по дискуссиям в кулуарах парламента, перевесила осторожность и сдержанность в подходе к планированию публичных финансов.

«Мы очень надеемся, что они вернутся в Украину рано или поздно, и лучше, чтобы рано», – подытожила Репко.