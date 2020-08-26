Решение Верховной Рады о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года встретило критику со стороны украинских бизнесменов. Они считают, что такой шаг существенно увеличивает налогообложение.

Об этом заявили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Ассоциация призвала президента Украины Владимира Зеленского не подписывать законопроект № 3963.

“Бизнес с сожалением воспринимает решение Верховной Рады об увеличении налогообложения, замаскированное как повышение минимальной зарплаты, и призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать закон о повышении минимальной заработной платы до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года”, – уточняется в сообщении ЕБА.

По мнению членов ассоциации, основной негатив от повышения минимальной зарплаты ощутят на себе именно добросовестные налогоплательщики, которые честно выплачивают заработную плату. А увеличение налогового давления на оплату труда в период экономического кризиса будет только стимулировать рост сектора “теневых” зарплат.

“А в худшем случае – приведет к усилению давления на добросовестных плательщиков со стороны государственных органов. Поэтому вряд ли эти последствия можно назвать положительными для бизнеса, граждан и страны в целом”, – пояснили в ЕБА.

Как ранее сообщал PolitUA, украинских льготников будут проверять по новым правилам.