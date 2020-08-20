На протяжении первого полугодия 2020 года 44% тендеров Министерства обороны Украины были сорваны. Это 128 конкурентных тендеров на общую стоимость около трех с половиной миллиардов гривен.

Об этом сообщила экспертная организация StateWatch. Там также уточнили, что ведомство при этом успешно завершило 158 конкурентных тендеров на общую сумму 5,1 миллиарда гривен.

“Из 128 отмененных конкурентных тендеров: 107 (83,6%) отменено, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений. Еще 13 (10,2%) тендеров отменен в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг. И 8 (6,2%) тендеров – в связи с невозможностью устранить нарушения законодательства по вопросам публичных закупок”, – уточняется в публикации.

Отмененные тендеры

Перевозки общественным железнодорожным транспортом на сумму 699,4 миллиона гривен;

Индивидуальное обмундирование – 648,9 миллиона гривен;

Продукты питания – 279 миллиона гривен;

Организация питания – 241,02 миллиона гривен;

Кухонные принадлежности – 212,02 миллиона гривен;

Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения – 154,7 миллиона гривен;

Как ранее сообщал PolitUA, Украина получила от США новую партию ракет Javelin.