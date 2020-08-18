Пенсии в Украине решили пересчитать: подробности

К сожалению, это коснется не всех жителей страны.

В Украине с июля 2021 года вырастут пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет. Такие пенсионеры будут получать не менее 2600 гривен.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. По информации издания, в 2020-м году украинцев ждет незначительное повышение минимальной зарплаты уже в сентябре – на 5,9% до 5000 гривен, а в следующем году этот показатель должны повысить дважды. Именно с этим связан перерасчет пенсий.

При этом, по словам экспертов, такой рост в лучшем случае только позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов. Ведь одновременно с ростом зарплат стремительно повышаются цены на продукты и услуги.

“Наше видение необходимости повышать МЗП (минимальная заработная плата. – Ред.) базируется на пяти факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты по минимальной зарплате шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения”, – заявили в Кабмине.

По словам ученой Лидии Ткаченко, с учетом того, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 гривен всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет весьма малое количество украинцев.

Как ранее сообщал PolitUA, “Слуга народа” планирует повысить пенсионный возраст в Украине.