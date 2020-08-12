Экономика

Экономика Великобритании поставила рекорд по падению

Шестая по размеру экономика мира вошла в рецессию.

Экономика Великобритании в апреле-июне сократилась на рекордные 20,4%. Именно тогда в стране действовали самые жесткие карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса

Об этом сообщило Национальное статистическое ведомство Великобритании. Там подчеркнули, что таким образом шестая по величине экономика мира вошла в рецессию, сократившись второй квартал подряд.

Экономика Великобритании упала на рекордные 20%

Кроме этого во втором квартале 2020 года в Британии отмечалось рекордное квартальное падение объемов производства. Это коснулось услуг, производства и строительства, которое особенно характерно для наиболее чувствительных к государственным ограничениям отраслей.

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Однако, как отмечается в сообщении, в июне появились признаки восстановления. Так, ВВП вырос на 8,7% по сравнению с маем.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине неожиданно подешевели доллар и евро.

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