Чеки через SMS, а касса не обязательна: как украинские магазины изменились раз и навсегда

С 1 августа в Украине стартовал очередной этап борьбы с выводом бизнеса из тени. С начала месяца в действие были введены программные регистраторы расчетных операций (ПРРО). Они позволят бизнесу отказаться от обычного кассового оборудования.

Как сообщает “Сегодня”, именно стремлением “вывести из теневого оборота часть наличных расчетов и “отбелить” оборот товаров, которые реализуются без официального отображения субъектами хозяйствования” объясняли необходимость принятия закона “О внесении изменений в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг”.

При этом, по информации от Государственной налоговой службы, в первый же день работы ПРРО к десяти часам утра в реестре было отмечено шесть с половиной тысяч таких регистраторов.

Согласно новому закону, с 1 января 2021 года большинство продавцов обязаны выдавать покупателям фискальные чеки, которые будут регистрироваться в налоговой. Для этого им понадобятся регистраторы расчетных операций – специальное оборудование, с помощью которого кассовый аппарат подключается к серверу налоговой службы.

Проблема в том, что обычные РРО очень дорогие – их цена колеблется от пяти до пятнадцати тысяч гривен. Поэтому на замену им были разработаны программные РРО – специальные приложения, которые можно устанавливать на любые электронные устройства. Это смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры. Они задумывались в качестве дешевой альтернативы обычным РРО, а их использование Государственная налоговая служба делает для предпринимателей бесплатным.

Программные регистраторы введены в действие заранее, с 1 августа 2020 года, чтобы у предпринимателей было время опробовать новинку, а у разработчиков – возможность исправить проблемы. Начиная с 1 августа все продавцы могут отказаться от обычных РРО и начать использовать “виртуальные кассы”. При этом пока остается возможность вести расчеты с клиентами по старинке, с помощью привычных “реальных” касс и РРО.

Еще одно нововведение затронет чеки. Если раньше они должны были печататься на специальных принтерах, которые также стоили недешево, то теперь продавцы смогут выдавать покупателям чеки, напечатанные на любом принтере. Более того, предприниматели, которые используют ПРРО, смогут и вовсе не выдавать покупателям обычные чеки, а отправлять их по электронной почте.

Как ранее сообщал PolitUA, Украине предрекает стремительное падение экономики.