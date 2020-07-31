За время пандемии коронавируса уровень безработицы в Украине существенно вырос, а вот рост зарплат почти остановился. В норму рынок труда теперь будет приходить очень медленно.

Об этом заявили в Национальном банке Украины, в очередном инфляционном отчете. В ведомстве подчеркнули, что украинский бизнес боится новой вспышки COVID-19.

“Основным фактором уменьшения спроса на рабочую силу были карантинные запреты на деятельность отдельных секторов и, соответственно, спад экономики. В то же время на фоне объявления плана смягчения карантинных мероприятий в середине мая спрос на рабочую силу начал постепенно восстанавливаться”, – пояснили в НБУ.

При этом интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом – этому поспособствовало частичное открытие границ. Но в то же время рост реальных зарплат в Украине возобновится не раньше следующего года.

“Ожидаемо сократились прибыль и смешанный доход и оплата труда работников малых предприятий из-за ухудшения их финансового состояния. Кроме того, оплата труда из-за рубежа сократилось из-за возвращения части мигрантов в Украину и ограничения осуществления новых выездов за границу. Снижение отдельных видов доходов частично компенсировалось расширением социальной поддержки”, – подвели итог в Нацбанке.

Как ранее сообщал PolitUA, в НБУ объяснили резкий рост курса доллара.