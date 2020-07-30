Об этом сообщили в Фонде борьбы с COVID-19.

Фонд социального страхования Украины ФССУ из-за изоляции от коронавируса выплатил по больничным листам свыше десяти миллионов гривен. Эти деньги были выделены из Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба фонда. Там уточнили, что сумма выплат за время изоляции составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа и 100% среднего дохода – для медицинских работников.

“Каждое застрахованное лицо в случае контакта с больным коронавирусной болезнью имеет право получить листок нетрудоспособности для изоляции от COVID-19 с целью предотвратить риски распространения пандемии. Потерянный за время самоизоляции под контролем заработок компенсирует Фонд социального страхования Украины”, – напомнили в фонде.

Отмечается, что больше всего таких листков нетрудоспособности было выдано в Житомирской области. Там выплаты были начислены более чем тысяче украинцев на сумму около полутора миллионов гривен.

Как ранее сообщал PolitUA, с 1 августа вся Украина будет разделена на четыре карантинные зоны.