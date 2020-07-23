Экономисты напомнили, что Украина уже пять лет живет с “плавающим” курсом.

Непривычно резкий рост курса доллара, который продолжается в Украине уже две недели, вызван психологическими факторами.

Об этом во время брифинга для прессы 23 июля заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца). В частности, он напомнил, что Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса и колебания курса являются естественными.

“На этот раз мы видим, что природа колебаний последних недель – психологическая. Например, после заявления главы НБУ Смолия 2 июля об увольнении Нацбанк вынужденно вышел на рынок и продал 150 миллионов долларов”, – пояснил Сологуб.

Он также уточнил, что в последние дни наблюдается рост спроса на валюту из разных источников. Так, ее приобретает как население, так и бизнес.

“Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривня будет слабее и т.д. Фундаментальных причин нет. Наоборот – ситуация достаточно благоприятная. Поэтому колебания в первую очередь связаны с заявлениями о том, что гривня будет ослабевать”, – добавил Сологуб.

При этом, заявил экономист, только за последние три дня НБУ уже продал 350 миллионов долларов. Тогда как в марте, в самом начале карантина, для того чтобы сгладить колебания курса, аналогичную сумму приходилось продавать каждый день.

Как ранее сообщал PolitUA, НБУ растрачивает свои резервы для удержания курса гривны.