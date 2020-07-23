В 2020 году украинский транзит газа снизился на 45% по сравнению с 2019 годом. Главной причиной этого стало строительство российского газопровода “Турецкий поток”.

Как сообщает УНН, об этом заявил генеральный директор “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон. По его словам, в этом году было потеряно около 15 миллиардов кубометров газа-транзита.

“В этом году мы транспортировали на 45% газа меньше, чем в прошлом 2019 году. Мы связываем такое снижение товаротранспортной работы, транзита, с запуском “Турецкого потока”, через который Болгария, Греция, Турция и в предыдущий месяц уже Румыния начали получать газ из Российской Федерации. Поэтому где-то примерно 15 миллиардов кубических метров газа-транзита было потеряно “благодаря” строительству “Турецкого потока”, – пояснил Макогон.

Он подчеркнул, что в следующем году потери могут вырасти на еще 15 миллиардов, в том случае если будет построена и запущена дополнительная вторая ветвь “Турецкого потока”. Ведь тогда Венгрия тоже может перейти на получение газа через этот газопровод.

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