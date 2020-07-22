Стоимость бензина и дизельного топлива на украинских заправках будет расти в течение ближайшей недели. Одна из главных причин подорожания – падение курса гривни.

Об этом сообщило “Сегодня“. При этом в публикации отмечается, что на прошлой неделе темпы роста упали втрое и в среднем составили менее 10 копеек за литр.

“Основной причиной роста стало усиление курса доллара. То есть опять добавился такой фактор, как ослабление гривни. Дизтопливо должно стоить в рознице дороже, но пока повышение стоимости тормозят значительные запасы. Потенциал роста цен есть, но он будет реализовываться постепенно. В ближайшую неделю в некоторых сетей еще возможен рост до 50 коп./л”, – заявил директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн.

При этом, считает он, на этой неделе останутся стабильными цены на газ.

“На прошлой неделе оптовая цена газа снизилась на 440 гривен за тонну, до 18240 гривен за тонну. На этой неделе также ожидается падение оптовых цен. Но на розничном рынке ждем еще неделю стабильности, он не успеет отреагировать на снижение цен в опте”, – уточнил эксперт.

Ранее Politua уже сообщал о повышении цен на топливо.