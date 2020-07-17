Цены на бензин в Украине выросли: сколько стоит заправиться

В Украине резко подорожал бензин на АЗС. Так, всего за один день цена на некоторых заправках выросла на сорок копеек.

Об этом сообщили “Факты” в обзоре цен на АЗС за пятницу, 17 июля (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

“А-95, например, стоит в среднем 24,50 грн за литр. За дизельное топливо просят в среднем 23,50 грн за литр”, – уточнили журналисты.

Напомним, что цены на бензин и дизтопливо в Украине начали заметно расти еще с начала июля. Так, средняя стоимость бензина и дизеля поднялась на сорок-семьдесят копеек за литр топлива.

Ранее Politua рассказывал о введении моратория на повышение налогов по топливу в Украине.