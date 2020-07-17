Украина: самая бедная страна Европы

По результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг Всемирного банка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель частного инвестиционного фонда в США Владимир Компаниец. При этом он отметил, что Украина показала худший результат по всем трем показателям, проиграв предыдущему аутсайдеру – Молдове:

ВВП на душу населения: Украина $3 659,03; Молдова $4 498,52;

ВВП на душу населения с учетом ППС (паритета покупательной способности): Украина $13 341,2, Молдова $13 574,1;

ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года: Украина $12 810; Молдова $13 034

За оновленими даними Світового банку за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи вже за всіма трьома… Опубликовано Volodymyr Kompaniiets Пятница, 17 июля 2020 г.

Ранее Politua сообщал, насколько снизился ВВП Украины за время пандемии коронавируса.