Экономика

Украина: самая бедная страна Европы

Фото: "24 канал"

Рейтинг был опубликован Всемирным банком.

По результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг Всемирного банка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель частного инвестиционного фонда в США Владимир Компаниец. При этом он отметил, что Украина показала худший результат по всем трем показателям, проиграв предыдущему аутсайдеру – Молдове:

  • ВВП на душу населения: Украина $3 659,03; Молдова $4 498,52;
ВВП на душу населения
  • ВВП на душу населения с учетом ППС (паритета покупательной способности): Украина $13 341,2, Молдова $13 574,1;
ВВП на душу населения с учетом ППС
  • ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года: Украина $12 810; Молдова $13 034
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ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года

За оновленими даними Світового банку за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи вже за всіма трьома…

Опубликовано Volodymyr Kompaniiets Пятница, 17 июля 2020 г.

Ранее Politua сообщал, насколько снизился ВВП Украины за время пандемии коронавируса.

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