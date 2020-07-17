Украина: самая бедная страна Европы
Рейтинг был опубликован Всемирным банком.
По результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг Всемирного банка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель частного инвестиционного фонда в США Владимир Компаниец. При этом он отметил, что Украина показала худший результат по всем трем показателям, проиграв предыдущему аутсайдеру – Молдове:
- ВВП на душу населения: Украина $3 659,03; Молдова $4 498,52;
- ВВП на душу населения с учетом ППС (паритета покупательной способности): Украина $13 341,2, Молдова $13 574,1;
- ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года: Украина $12 810; Молдова $13 034
За оновленими даними Світового банку за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи вже за всіма трьома…
Опубликовано Volodymyr Kompaniiets Пятница, 17 июля 2020 г.
Ранее Politua сообщал, насколько снизился ВВП Украины за время пандемии коронавируса.