16 июля цены на нефть начали снижаться. Это произошло после того, как страны-члены ОПЕК договорились увеличить ее добычу.

Так, стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,32% – до $43,65. А вот цены на нефть сорта WTI с поставкой в августе снизились на 0,63% – до $40,45. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures.

Решение ОПЕК

На заседании, которое прошло 15 июля, страны ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи. Начиная с августа она вырастет на два миллиона баррелей в сутки.

Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы “съесть” дополнительные объемы – в частности, в самих странах ОПЕК+. Также Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Как ранее сообщал Politua, так называемый “брестский мир” ОПЕК и Владимира Путина может нанести России непоправимый урон.