Время рекордов: Зеленский готов потратить $10 млн за 1 км дороги

«Укравтодор» при проведении крупнейшего в своей истории тендера назначил просто уникальную цену дороги – $ 10 млн за один километр.

18 июня «Укравтодор» объявил крупнейший тендер в своей истории – 12,58 миллиардов гривен на строительство 30-километрового участка автомагистрали Н-31 Днепр – Решетиловка, пишут на страницах «Наші гроші» журналисты расследователи Валерия Иванова и Юрий Николов.

«Чтобы чужие сюда даже не совались – создали новую дискриминационную заточку: доход фирмы-участника в 2019 году должен был быть не менее трети тендера, то есть 3,77 млрд гривн. А такие цифры среди украинских дорожников есть только в «Автомагистрали-Юг» и «Onur», – пишут журналисты.

Однако это не единственная чрезвычайное обстоятельство в этих торгах. Сумма, выделенная на строительство дороги, в шесть раз больше годового бюджета Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц во время войны с РФ.

«И кажется эта сумма такая большая не только потому, что строить большую дорогу. Но и потому, что в смету зашита гигантская маржа», – отмечают журналисты.

Материалы опубликованные журналистами. Материалы опубликованные журналистами. Материалы опубликованные журналистами. Материалы опубликованные журналистами. Пред 1 из 4 След

Президент Владимир Зеленский недавно в видеообращении к дальнобойщикам сказал, что стоимость километра дороги в Украине составляет около $ 1 млн.

«Однако если разделить ожидаемую стоимость тендера на длину новой дороги, то получим 420 млн гривен за километр, или $ 16 млн. И это не только потому, что дорога шире и строительство затратнее, чем представляет себе Зеленский», – подчеркивают журналисты.

На Facebook-странице «Укравтодора» под этим постом пользователи упрекнули дороговизне строительства. Укравтодоровци объяснили, что в цену дороги входит не только сама дорога, но и куча искусственных сооружений и выкуп земли.

🔥 За крок до мети: дорожні роботи вже розпочато на 3000 км дорігЦього року у рамках Великого дорожнього будівництва… Geplaatst door Укравтодор op Dinsdag 23 juni 2020

«С учетом этих данных попробуем точнее посчитать адекватность цены тендера 12,57 млрд гривен», – отмечают журналисты.

Что входит в стоимость подряда?

Длина цементно-бетонной дороги составляет 29 500 метров. Согласно тендерной документации, также должны построить такие искусственные сооружения:

• одна эстакада через реку Орель длиной 590 метров;

• шесть путепроводов по 357 метров;

• два скотопрогоны по 102 метра;

• одиннадцать путепроводов для с/х техники по 517 метров;

• 28 водопропускных сооружений;

• 4 транспортные развязки в разных уровнях.

Сколько стоило строительство аналогичных конструкций в подрядах «Укравтодора»?

Конечно, полностью одинаковых мостов не бывает.

«Поэтому возьмем для сравнения одни из самых дорогих объектов в системе «Укравтодора» за последние годы, и наиболее похожи – то есть объекты той же трассы Н-31 на участке в соседней Полтавской области», – подчеркивают журналисты.

Строительство сложной многоуровневой транспортной развязки там стоило 372,49 млн гривен, то есть на четыре развязки пойдет в 1,5 млрд гривен.

«Строительство путепровода через железную дорогу на дороге Н-31 обошлось в 128,56 млн гривен. То есть 17 путепроводов, небольшие скотопрогоны и водопропускные сооружения потянут на 2,2 млрд гривен», – отмечают журналисты.

Строительство эстакады длиной 519 метров в обход Полтавы вместе с пятикилометровой участком дороги заказывали «Onur» по 1,98 млрд гривен.

«По оценке, которую «Наші гроші» получили от участников рынка, эстакада длиной 590 метров может стоить около 1 млрд гривен», – подчеркивают журналисты.

Таким образом получается, что с общей стоимости тендера 12,6 млрд гривен на вышеуказанные искусственные сооружения приходится 4,7 млрд гривен.

«Остальные 7,9 млрд гривен приходится собственно на строительство дороги. То есть один километр дороги будет стоить 270 млн гривен, или $ 10 млн. Это невероятные деньги для дорожного рынка Украины. Поэтому попробуем найти разумное объяснение перед тем, как перейти к коррупционным подозрений», – отмечают журналисты.

На что еще могут пойти миллиарды?

Согласно документации, в цену тендера также включены расходы на проведение авторского надзора за объектом, научно-техническое сопровождение строительства, услуги инженера-консультанта и прочее.

«По оценке экспертов «Наші гроші», это может стоить до 5% от сметы – 0,6 млрд гривен. Если вычесть их общей суммы, то получим 250 млн гривен за километр дороги. То есть и эти расходы не объясняют общей цены», – подчеркивают журналисты.

«Поэтому вернемся к общению «Укравтодора» в Facebook и вспомним еще одну статью расходов, которую нам предлагают в качестве объяснения установленной цены: в цену подряда входит выкуп земель частной собственности по которым будет проходить автомагистраль, а также победитель должен обеспечить возмещение убытков землепользователям», – добавили они.

Далее журналисты приводят справочную информацию по украинскому законодательству и его влиянию на стоимость выкупа земель в частной собственности.

«Согласно закону «Об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных нужде» принудительное отчуждение участка происходит с последующей полной компенсацией его стоимости, а также стоимости жилого дома и других расположенных на нем сооружений и насаждений», – отмечают журналисты.

«Это осуществляется исключительно для строительства линейных объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, и только в случае, когда строительство указанных объектов на определенном участке является оптимальным вариантом с экономической, технологической, социальной и экологической точки зрения», – добавили они.

Кроме того, подчеркивают журналисты, – «соответствующее решение должен принять суд».

В тендерной документации нет четкой информации о том, сколько средств из 12 млрд на это предусмотрено, сколько земли должно быть выкуплено, каким образом она будет оцениваться и прочее.

«Более того, неизвестно также, каким образом участник тендера еще до своей победы на торгах должен вычислить, сколько денег нужно на выкуп земли и на компенсацию убытков землепользователям и судебные процессы в случае несогласия землевладельцев», – подчеркивают журналисты.

Поэтому подведем итоги, основываясь на тех фактах, которые уже есть.

1. На 30 км дороги потратят почти полмиллиарда долларов.

2. Само полотно дороги будет стоить рекордную цену в истории Украины: $ 10 млн за км.

3. Право освоить эти огромные деньги получат только две компании.

4. И последнее. «Укравтодор» Зеленского втрое превзошел «Укравтодор» Порошенко.

«Потому решил закопать больше 12 млрд гривен в 30-километровый участок Н-31 в Днепропетровской области», – отмечают журналисты.

Тогда как предшественники протендерилы аналогичные 12 млрд гривен на строительство втрое большего участка – 80 километров этой же трассы с кучей аналогичных искусственных сооружений и мостов в соседней Полтавской области.

«Похоже, что между строками тендерной документации «Укравтодора» угадывается строительство еще одного малозаметного скотопрогону. На этот раз – для налогоплательщиков», – подытожили журналисты.