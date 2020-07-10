Экономика

С начала года заробитчане принесли Украине два “транша МВФ”

Отчет был опубликован Национальным банком.

Только за май этого года украинские заробитчане перевели домой 805 миллионов долларов. А с начала года эта сумма составила 4,5 миллиарда долларов, в два раза превысив сумму июнського транша МВФ.

Об этом, со ссылкой на отчете Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину сообщает OBOZREVATEL.

С разбивкой на месяцы суммы, которые перевели украинские работники за рубежом выглядят следующим образом:

  • Январь – 991 миллионов долларов;
  • Февраль – 994 миллионов долларов;
  • Март – 925 миллионов долларов;
  • Апрель – 826 миллионов долларов;
  • Май – 805 миллионов долларов.
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При этом следует отметить, что объем переводов за пять месяцев 2020 года на 2,2% меньше, чем за аналогичный же период 2019 года. Кроме того, начиная с марта относительно общей суммы снизился объем средств, которые поступали в страну через неофициальные каналы (“в кошельке” или через знакомых). Это связано с карантинными ограничениями.

Как ранее сообщал politua, МВФ выдвинула требования по назначению нового главы НБУ.

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